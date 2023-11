Marce Gallardo viajó a Arabia Saudita para dirigir al Al-Ittihad: "Tengo ganas de volver a trabajar"

Además, Gallardo sostuvo: "Es un mercado que me abre un poquito la cabeza. Algo diferente. Eso me motiva y me proyecta en este tiempo que tengo ganas de volver a trabajar".

El 13 de noviembre de 2022 Gallardo afrontó en Mendoza su último partido como entrenador de River con un amistoso contra el Betis español, que dirigió el chileno Manuel Pellegrini, en el que el 'Millonario' se impuso por 4-0 a los sevillanos.

“Me embarqué en este proyecto lindo que es un descubrimiento total para mí y para todo mi equipo”, destacó Gallardo respecto de Al-Ittihad donde dirigirá a dos estrellas como Kanté y Benzema y enfrentará a otras en la liga como Neymar y Cristiano Ronaldo.

Embed frameborder="0" allowfullscreen allow=" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay, fulcrem">

El Mundial de Clubes, el primer desafío de Marcelo Gallardo

Luego, el entrenador aseguró que "estamos con muchísimo entusiasmo, de poder vivir esta experiencia que es totalmente diferente a todas" y por último se refirió al Mundial de Clubes, del cual participará por ser Arabia el país organizador y su equipo el último campeón del país.

“Un desafío hermoso", así definió el Mundial de Clubes, que se llevará a cabo desde el 12 de diciembre próximo en Arabia Saudita. "Nos pone a prueba muy rápidamente y eso está bueno”, concluyó el entrenador argentino que sorprendió al mundo con su decisión.