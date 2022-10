Marcelo Gallardo anunció que se va de River: "Es el momento de cerrar este ciclo"

"Es una de las decisiones más difíciles. Haré una breve pausa. Más allá del anuncio, estoy acá para agradecer a las personas que confiaron en mí, a Enzo, a Jorge, a Matías, a todo el cuerpo dirigencial por haberme dado la posibilidad de expresarme con total libertad para desarrollar nuestro trabajo. Le agradezco a un montón de personas que acompañó este proceso fielmente a lo largo de ocho años y medio. Le agradezco también a mi cuerpo técnico que me empujaron y mantuvieron para que pueda seguir en una vorágine constante y permanente de muchísimo esfuerzo", expresó el ahora exentrenador de River.

Marcelo Gallardo anunció que se va de River

Los agradecimientos de Marcelo Gallardo

"Les agradezco también a cada uno de los jugadores que han pasado en esta hermosísima etapa. A todos los que han tenido la grandeza de vestir esta camiseta y ser entrenados. A los medios de comunicación que han sido muy respetuosos y destacado el trabajo de todos estos años", declaró el Muñeco, visiblemente emocionado.

Gallardo dejó de ser el DT de River: sus sensaciones

"Más allá de la tristeza, tengo una paz interna muy sentida que me hace estar bien conmigo mismo. El camino recorrido en todos estos años me hacen sentir mucho orgullo. Esa es la palabra que quiero destacar. Hemos vivido muchísimas cosas a lo largo de todos estos años, hermosas y otras no tanto que hacen a la esencia de un grupo que siempre miró hacia adelante, no claudicó nunca y acompañó con esfuerzo y sacrificio. Dedicamos mucho tiempo en este club hermoso y el camino ha sido extraordinario. Todo tiene un final. Creo que es el momento de terminar de cerrar un ciclo hermosísimo y muy valioso", dijo Gallardo en conferencia de prensa.

Gallardo habló sobre los hinchas de River

Luego de anunciar que a partir de diciembre dejará de ser el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo habló sobre los hinchas del Millonario: "Por último quiero agradecerle al hincha. Cada pequeño homenaje que me han hecho al entrar a un campo de juego será un recuerdo imborrable para mí. Les agradezco de todo corazón por semejante muestra de afecto que han tenido conmigo y para con todo mi grupo de trabajo. Voy a terminar mi vínculo contractual como corresponde, como debe ser, y es muy posible que el domingo tenga mi último partido en el Monumental. Les digo gracias por todo el afecto que me brindaron. Ha sido una historia hermosísima".

Cuándo será el último partido como DT de River

Si bien está estipulado que juegue contra Banfield una semifinal para definir al rival de Boca en el Trofeo de Campeones 2020, aún no se sabe la fecha, por lo que el último compromiso del Muñeco como técnico del Millonario será el clásico ante Racing, por la fecha 27 de la Liga Profesional.

Gallardo se va de River: todos los títulos que ganó como DT