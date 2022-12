Mario Gatti, el primer entrenador de Scaloni: "Nuestro hijo supo parar al equipo en la cancha"

Cómo lo vivió el exentrenador de Scaloni

"Todo el país, no solamente nosotros, lo vivimos con alegría, mucho sufrimiento, quien no sufrió es porque no lo siente. Fue un partido muy duro al final, pero teníamos confianza. Nuestro técnico, nuestro hijo, supo parar el equipo en la cancha. Fue un desahogo", comentó.

Y agregó: "Estamos un poco enojados con el presidente, porque tendría que haber dado feriado hoy para que sigamos festejando y no estar trabajando como un día normal".

La emocionante nota al DT de Scaloni