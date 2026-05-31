El triste relato de Denise Dumas por la muerte de su hermana y el caballo que la contuvo: "Lo amé"

Y explicó la particular forma en que ese animal llega a su vida y sería muy importante: “Mi papá preguntó cuánto salía y la respuesta fue: ‘Con que le paguen y se lo puedan llevar, pobrecito’. Y ahí conocí a Anónimo, mi caballo de toda la vida, no sabía qué nombre ponerle”, explicó emocionada.

La panelista contó la conexión que logró con su caballo en aquel entonces: “Era un loco, me tiraba todo. Pero fue el caballo el que me dio un sentido. Crecí con él y me dio una felicidad… me dio un motivo. Yo me pasaba todo el día metida en el club. Fue cualquier cosa lo que compramos, porque estaba apenas domado, había corrido una vez, lo habían dejado. Lo vi tan mal y dije: ‘Es este, es este el que quiero’”.

“Murió con nosotros, toda la vida estuvo conmigo. Lo amé”, concluyó con mucha emoción Denise Dumas al recordar a su caballo Anónimo.

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Denise Dumas y sus inicios en el ambiente artístico

Consultada por Mirtha Legrand sobre sus sus inicios y cómo se lleva con la fama, Denise Dumas se sinceró: “Yo no quería ser famosa. No. Es más, la fama me parece que es lo más difícil de llevar de esto, la exposición, que la gente opine”.

En ese sentido, la conductora y panelista explicó que tenía claro su idea de dedicarse a la actuación y sus inicios: “Quise estudiar teatro cuando terminé el colegio. Mamá y papá hubieran querido que estudiara otra cosa, pero yo venía de la muerte de mi hermana y ahí entró el teatro en mi vida, estudié mucho”, reveló.