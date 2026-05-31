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El triste relato de Denise Dumas por la muerte de su hermana y el caballo que la contuvo: "Lo amé"

La conductora y panelista Denise Dumas se emocionó al hablar de la muerte de su hermana cuando era niña y el refugio que encontró en un caballo en ese duro momento.

31 may 2026, 08:45
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El triste relato de Denise Dumas por la muerte de su hermana y el caballo que la contuvo: Lo amé

El triste relato de Denise Dumas por la muerte de su hermana y el caballo que la contuvo: "Lo amé"

El sábado 30 de mayo Mirtha Legrand recibió en su mesa de La noche de Mirtha (El Trece) al actor Osvaldo Laport, Andrea Politti, el cantante de cumbia Ricky Maravilla y Denise Dumas.

La panelista de LAM (América Tv) recordó durante la charla con Chiquita el triste recuerdo del fallecimiento de su hermana Janine en un accidente vial hace muchos años y el sorpresivo regalo que recibió después que la ayudó a salir adelante.

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“Cuando murió tu hermana, tu padre te compró un caballo. ¿Es cierto?", le consultó Mirtha. Y Denise Dumas comentó: “Sí. Yo tenía 11 años y ella 16. Y Max, mi hermano, que lo amo, tenía 18. Quedamos nosotros. Y no sé por qué se me dio por los caballos”.

“La historia es muy genial porque yo amaba los caballos y tenía un tío mío que era veterinario y se ocupaba de caballos del hipódromo. Mi mamá y mi papá decían: ‘¿De dónde sacamos un caballo?’. Entonces mi tío llamó a mi papá y le dijo: ‘Tengo un caballo acá que no corría bien, lo dejaron y está acá tirado’”, continuó recordando.

Y explicó la particular forma en que ese animal llega a su vida y sería muy importante: “Mi papá preguntó cuánto salía y la respuesta fue: ‘Con que le paguen y se lo puedan llevar, pobrecito’. Y ahí conocí a Anónimo, mi caballo de toda la vida, no sabía qué nombre ponerle”, explicó emocionada.

La panelista contó la conexión que logró con su caballo en aquel entonces: “Era un loco, me tiraba todo. Pero fue el caballo el que me dio un sentido. Crecí con él y me dio una felicidad… me dio un motivo. Yo me pasaba todo el día metida en el club. Fue cualquier cosa lo que compramos, porque estaba apenas domado, había corrido una vez, lo habían dejado. Lo vi tan mal y dije: ‘Es este, es este el que quiero’”.

“Murió con nosotros, toda la vida estuvo conmigo. Lo amé”, concluyó con mucha emoción Denise Dumas al recordar a su caballo Anónimo.

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Denise Dumas y sus inicios en el ambiente artístico

Consultada por Mirtha Legrand sobre sus sus inicios y cómo se lleva con la fama, Denise Dumas se sinceró: “Yo no quería ser famosa. No. Es más, la fama me parece que es lo más difícil de llevar de esto, la exposición, que la gente opine”.

En ese sentido, la conductora y panelista explicó que tenía claro su idea de dedicarse a la actuación y sus inicios: “Quise estudiar teatro cuando terminé el colegio. Mamá y papá hubieran querido que estudiara otra cosa, pero yo venía de la muerte de mi hermana y ahí entró el teatro en mi vida, estudié mucho”, reveló.

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