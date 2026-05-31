La Selección argentina viajó al Mundial 2026: quiénes partieron con Scaloni y qué figuras se sumarán en EE.UU.

Los primeros jugadores que viajaron rumbo a Estados Unidos

Junto al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, personal médico, utileros y dirigentes de la AFA, partieron 18 futbolistas que comenzarán los trabajos de preparación en suelo estadounidense.

Entre ellos estuvieron Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Valentín Barco, Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Giuliano Simeone, Nicolás González, Thiago Almada, Nico Paz, José Manuel López, Exequiel Palacios y Leandro Paredes.

Enzo Fernández Enzo Fernández en el avión de la Selección argentina con destino a Kansas, Estados Unidos.

La presencia de Paredes llamó especialmente la atención debido a que arrastra una lesión muscular sufrida en su último partido con Boca. El mediocampista viajará igualmente con el plantel y continuará su recuperación bajo supervisión médica.

También integran la delegación varios futbolistas convocados para colaborar en los entrenamientos y participar de los amistosos previos al debut mundialista, entre ellos Santiago Beltrán, Joaquín Freitas, Tomás Aranda, Ignacio Ovando y Simón Escobar.

Julián Álvarez Julián Álvarez en el avión de la Selección argentina con destino a Kansas, Estados Unidos.

Messi y otras figuras se sumarán directamente en Estados Unidos

Mientras una parte del plantel ya está en viaje, varios de los nombres más importantes de la Selección se incorporarán directamente en Estados Unidos durante las próximas horas.

El caso más destacado es el de Lionel Messi, capitán y máximo referente del seleccionado argentino. El rosarino llegará desde Miami junto a su compañero de equipo Rodrigo De Paul, luego de finalizar sus compromisos con Inter Miami.

Dibu Martínez y Lisandro Martínez rumbo a Estados Unidos

También se sumarán directamente:

Emiliano "Dibu" Martínez

Alexis Mac Allister

Lautaro Martínez

Lisandro Martínez

Facundo Medina

Juan Musso

Con esas incorporaciones, Scaloni tendrá a disposición el plantel completo para comenzar la recta final de la preparación.

Kansas, el búnker elegido por la AFA

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La elección de Kansas City no fue casual. Durante meses, la AFA realizó inspecciones técnicas en distintas ciudades estadounidenses hasta determinar que la sede ofrecía las mejores condiciones logísticas para afrontar el torneo.

La delegación se alojará en el Hotel Origin, especialmente acondicionado para recibir a los campeones del mundo.

Entre las modificaciones realizadas se destacan:

Un gimnasio exclusivo para los jugadores.

Espacios de recuperación física.

Salas de análisis táctico.

Una carpa especial destinada a los encuentros familiares durante la concentración.

Los entrenamientos se desarrollarán en el Compass Minerals National Performance Center, complejo utilizado por Sporting Kansas City y considerado uno de los más modernos de Estados Unidos.

El predio cuenta con tecnología de última generación para análisis de rendimiento, salas de hidroterapia, gimnasios especializados y vestuarios personalizados.

Los amistosos antes del debut

Antes de comenzar la defensa del título mundial, Argentina disputará dos encuentros amistosos. El primero será el 6 de junio a las 21 horas frente a Honduras en Texas. Posteriormente, el conjunto nacional enfrentará a Islandia el 9 de junio, en Alabama.

Ambos compromisos servirán para que Scaloni ajuste detalles tácticos, pruebe variantes y termine de definir el equipo titular para el estreno mundialista.

El camino de Argentina en el Mundial 2026: los tres primeros partidos

Tras los amistosos, la Selección volverá a Kansas para enfocarse exclusivamente en el debut. El primer partido será el 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium. Posteriormente, la Albiceleste enfrentará a Austria el 22 de junio en Dallas.

Finalmente cerrará la fase de grupos frente a Jordania el 27 de junio, también en Texas.

Qué rivales tendría Argentina en los cruces eliminatorios si clasifica primera

Si la Albiceleste logra quedarse con el liderazgo del Grupo J, abrirá un cuadro que comenzará en la costa este y sumará exigencia a nivel internacional de forma progresiva:

16avos de final: Se medirá contra el segundo del Grupo H (España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay) el viernes 3 de julio en el Miami Stadium .

Octavos de final: El cruce sería contra los segundos del Grupo D y G, entre los que se destacan Estados Unidos, Paraguay y Bélgica el martes 7 de julio en Atlanta .

Cuartos de final: Los campeones del mundo podrían cruzarse hipotéticamente con la Portugal de Cristiano Ronaldo el sábado 11 de julio en Kansas City .

Semifinales: Se proyecta un eventual choque contra Inglaterra o Brasil el miércoles 15 de julio en Atlanta, antes de la gran final programada para el domingo 19 de julio a las 15.00 en Nueva York.

Cuál sería el camino de la Selección Argentina si clasifica segunda

En caso de que el combinado nacional culmine en la segunda posición de su zona, el panorama logístico y deportivo cambiará drásticamente, trasladándose hacia la costa oeste: