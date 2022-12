Agüero estaba con los jugadores de la Selección Argentina compartiendo el triunfo, y mientras Messi daba una nota, él se encargó de bajarle los humos Weghorst, que vale aclarar, jugó el partido como una fiera y metió los dos goles del empate neerlandés.

En declaraciones a ESPN, el "Kun" contó: "Era el 19 y le empezó a decir 'Eh, Messi!! Eh, Messi!' y ahí Leo se da vuelta, lo mira, y le dice eso. Y el chabón le decía 'come here (vení para acá)'."

"Olvidate que ahí salté yo y le digo 'ya está, cerrá el orto'. ¿Para qué le hablás si sabés que estaba el tema caliente?", agregó Agüero, quien intervino en el cruce.

"Le dije que se calle. Y él me dijo 'you don't say shut up (vos no me vas a decir que me calle)', y yo le digo 'ok, you don't talk to Messi (ok, y vos no le hables a Messi)'".

Tras ese intercambio, el "Kun" y Weghorst se dieron la mano y dieron por terminado el duelo.