Neymar lo hizo de nuevo: protagonizó un escándalo en su mansión en Rio de Janeiro

Las obras que se realizaban en la mansión fueron suspendidas por orden de las autoridades ambientales brasileñas que encontraron varias irregularidades. La misma está construida en el condominio Aero Rural, contiguo al de Portobello, donde tiene otra lujosa mansión de 5 mil metros cuadrados.

Entre algunas de las irregularidades, se encontró el desvío del curso de riachuelos, la captación de agua de un río sin la debida autorización, excavaciones prohibidas, movimiento irregular de rocas y tierra, y utilización de la arena de la playa.

Pero a Ney mucho no le preocuparon ni las multas ni las advertencias. El delantero violó la sanción y, para más, decidió hacer una fiesta para inaugurar el lago: las fotos recorrieron las redes sociales e incluso, varios invitados, se sacaron fotos con los carteles de prohibiciones.

Neymar le fue infiel a su novia embarazada y le pidió disculpas a través de un insólito posteo en Instagram

Neymar a menudo se encuentra en el centro de atención. El delantero brasileño es un futbolista extraordinario, pero es fuera del campo donde más controversia genera. En las últimas horas, surgió la información de un supuesto acuerdo con su novia, Bruna Biancardi, en el que, aparentemente, le permite a Ney estar con otras mujeres, aunque con algunas condiciones, y eso ha desencadenado rumores de infidelidad. En medio de cruces públicos, la estrella del PSG le pidió disculpas.

No es la primera vez que Neymar es noticia por su vida personal, pero la gran diferencia en esta ocasión es que su actual novia está embarazada y eso generó aún más revuelo en las redes sociales, donde la gente no tardó en opinar.

image.png Neymar y su novia, Bruna Biancardi.

Esta semana, los rumores de infidelidad han dominado su vida. Incluso su novia se enfadó con un periodista por difundir esta información junto con un acuerdo de pareja sorprendente. Las palabras de Neymar eran esperadas y finalmente llegaron.

Dado todo el revuelo generado por estos comentarios, el futbolista realizó una declaración fuerte y emotiva en la que se disculpa con Bruna, pero también deja entrever la posibilidad de que los rumores sean ciertos.

"Bru, hago esto por ustedes dos y por tu familia. Trato de justificar lo injustificable. No era necesario, pero te necesito en nuestra vida. He visto cuánto te has expuesto, cuánto has sufrido por todo esto y cuánto deseas estar a mi lado. Y yo deseo estar a tu lado. Cometí un error. Me equivoqué contigo", expresó Neymar, revelando su lado más sentimental.

A lo largo del extenso mensaje, el futbolista resalta su arrepentimiento y su autocrítica. También muestra comprensión hacia la familia de la modelo brasileña, quienes deben lidiar con estos rumores y la exposición mediática. No queda claro si los rumores son verdaderos o si sus disculpas se deben únicamente a estas especulaciones.