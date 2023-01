Nicolás Tagliafico recordó la épica final ante Francia: su sensación en el empate y el mantra en los penales

Embed

Dentro de varios momentos muy interesantes de su stream, uno de los más destacados se dio cuando repasó el 2 a 2 de Francia, el segundo tanto de Kylian Mbappé, que llevó la final del mundo a tiempo suplementario.

“Lo primero que se me vino a la cabeza en ese momento fue el gol de Holanda (en los cuartos de final de Qatar 2022). Sentí que esto ya nos había pasado. Por eso no me desesperé. Fue un baldazo, terrible, estás hablando de una final del mundo en la que la rompiste toda durante 75 minutos. No se nos podía escapar. Pensé ‘esto no está pasando, de vuelta la misma película’”, reconoció Taglia.

“Fue una final increíble, de película. Tengo el partido guardado en la cabeza. Todavía no caigo”, continuó. “La final la empezamos a ganar en el himno. Y así pasó. El primer tiempo que jugamos fue una locura. De hecho, 75 minutos fueron nuestros. Nos salían todas. Pero llegó el empate y bueno, es fútbol”, agregó.

“En el 3 a 2 de nuestro, de Leo (Messi), me quedé parado preguntándome si había sido gol. Me daba miedo que cobrara offside de Lautaro y si había entrado la pelota o no. Cuando vi que el réferi marcó gol sentí que éramos campeones. Ahora sí, era nuestra. ¡Para qué! Faltaban capítulos”, detalló sobre el empate 3 a 3 que llegó minutos después. “¿Quién no tuvo miedo en el partido con Francia?”, se preguntó.

Argentina-Francia y los últimos minutos de la histórica final

“En los últimos minutos, yo estaba liquidado. No quería saber nada. Me acuerdo que al final entra Paulo (Dybala) por mí. Cuando llegué al banco, me quedé sentado, casi tirado. Estaba ido. Hasta que vi que tiraron una pelota alta y que quedaron mano a mano con el Dibu. No me descompensé de pedo. Pensé ‘esto no puede estar pasando’. No me entraba aire en el pecho. La pelota que ataja el Dibu es el Mundial, por favor. Iban 123 minutos. Es el Mundial. Terrible. Lo loco de todo es que después de esa jugada tuvimos una nosotros”, detalló.

Los penales y el mantra de Tagliafico

“Después del penal de Leo (Messi), que lo pateó como si estuviera jugando con Mateo en el jardín, cerré los ojos y empecé a decir unas palabras, que me las voy a guardar. Empecé como a rezar. Las repetía todo el tiempo. Y aunque escuchaba el grito de mis compañeros y de la gente, las seguía repitiendo. Desde ese momento dejé de ver todo. Cuando (Francia) erró el segundo penal, me di cuenta de que tenía que ser nuestra. Había muy pocas chances de que eso no pasara”, contó.

“Siento que después de la final del Mundo no hay presión que nos joda. Es lo máximo. Si me llega a pasar algo más en la carrera, incluso de esta manera, no va a tener la magnitud de ese partido. Una locura. Creo que nos va a pasar a todos los que estuvimos en esa final. Fue de película”, cerró el futbolista campeón del mundo.