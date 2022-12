"Yo llegué a la charla y no sabía que jugaba. Yo pensaba que jugaba el Huevo (Acuña). Llegué a la charla, vi mi nombre ahí y se me abrieron los ojitos. Son esas cosas que salen, me ha pasado también en la final con Italia. Salió y así nos fue", agregó luego.

Cómo vivió Tagliafico la final del Mundial entre Argentina y Francia

"Nosotros acá adentro lo vivíamos muy tranquilos. Hoy mismo a la tarde estábamos tranquilos y no absorbimos todo el quilombo de afuera. Pero cuando llegás a la cancha y empezás a escuchar a la gente y todo lo que genera la final...", declaró.

Sin embargo, mientras jugaba el partido, las cosas cambiaron: "Tenía un cagazo, ja. No puede ser. Nos pasó con Holanda. Recién estábamos comiendo y la estábamos viendo de nuevo. Iban 77 minutos y estábamos ganando 2-0. No se nos escapaba. Y que te hagan el 2-2 es 'no puede ser, otra vez está pasando de nuevo'. Qué manera de sufrir".

Sobre el final del tiempo extra, Tagliafico fue reemplazado por Paulo Dybala y contó que no vio la última atajada del Dibu Martínez ni los penales. "Yo ya estaba afuera, no estaba mirando porque estaba tirado en el banco con la presión baja. Casi más la quedo ahí. Le pedí a Marito (utilero) algo dulce. La última jugada que ataja Dibu la veo por la pantalla. Los penales tampoco los vi. Vi el primero de Mbappé, el de Leo y después cerré los ojos y me puse a rezar. Ya tendré tiempo de volver a verla más tranquilo", sentenció.