¿No vuelve a entrenar? Sebastián Villa le notificó a Boca que se considera jugador libre

Los abogados de Villa argumentaron que el club no le está otorgando los derechos para ejercer su trabajo al no permitirle competir oficialmente, motivo por el cual se puede considerar un futbolista libre. Aunque Villa continúa entrenando con el equipo, el club ha decidido no convocarlo desde que recibió una condena en primera instancia de dos años y un mes de prisión condicional por cargos de amenazas coactivas y lesiones leves agravadas por mediar violencia de género contra su expareja Daniela Cortés.