"Obsesión tóxica": la dura reflexión de una gloria de Boca sobre la Copa Libertadores

“Boca Juniors es mucho más grande que una Copa Libertadores, que debe dejar de ser una obsesión toxica y sí ser el mayor objetivo del club, no el único. Antes de que existiera la Copa Libertadores, Boca ya era grande y será gigante siempre”, escribió en sus redes sociales el Mono.

Siguiendo esta misma línea y destacando la necesidad de cambiar la perspectiva en el universo Boca con respecto a esta competencia, el histórico exarquero añadió con optimismo: “Más de mil veces lo dije: Boca es más grande que cualquier Copa Libertadores, incluida la séptima, que ya llegará”.

Jorge Almirón rompió el silencio: el mensaje con el que se despidió de Boca

Después de perder la final de la Copa Libertadores 2023, Jorge Almirón renunció a su cargo como entrenador de Boca. Recientemente, el ahora exentrenador del Xeneize, compartió una carta de despedida a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que agradece a todos los hinchas, jugadores y dirigentes.

La carta con la que Jorge Almirón se despidió de Boca

Me voy con la tristeza de no haberles podido cumplir el sueño de la Séptima, pero con la tranquilidad de haberlo dado todo y de haber puesto a Boca nuevamente en una final de Copa Libertadores.

Agradezco a Román por la confianza depositada, al Consejo y a todos los que en el día a día nos acompañaron y trabajaron con nosotros. Y en especial a los jugadores, en estos siete meses jugamos un promedio de un partido cada cuatro días, y el esfuerzo, la entrega, el compromiso y la predisposición para con este proceso me llena de orgullo y satisfacción.

Nos tocó asumir en un contexto muy adverso, con jugadores cuestionados e insultados. Haber contribuido a que hoy esos mismos jugadores sean respetados, aplaudidos y hasta ovacionados, es una de las satisfacciones más grandes. Ellos se merecen todo el cariño que la gente les demuestra.

Uno no se quiere ir nunca de un club como Boca, es una decisión muy dolorosa, pero estoy convencido de que era lo que el momento ameritaba. Me llevo para siempre en mi corazón el cariño diario que me brinda el hincha de Boca, ha sido para mí un orgullo dirigir a uno de los clubes más grandes del mundo.

Y por último, será imborrable la histórica movilización a Río y todos los momentos lindos que vivimos juntos. Sepan que estaré deseándoles siempre lo mejor.

¡Gracias, fuerza y vamos Boca!