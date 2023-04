Otro golpazo para Boca: perdió 1-0 con Estudiantes de local y sumó su tercera derrota consecutiva

Embed

El Xeneize continúa con su errático rumbo y esta vez su verdugo fue el conjunto platense. En un encuentro en donde Boca mostró algunas buenas intenciones, la disciplina y el orden del Pincha hicieron que aguante el empate y lo ganó sobre el final.

El desarrollo del juego fue de bajo vuelo y no despertó grandes emociones y, tal vez, un empate hubiese sido lo más justo en el resultado. Sin embargo, el conjunto local terminó pagando caro su falta juego, de gol y de profundidad.

El nuevo DT había apostado a hacer cambios estratégicos y sacó del once titular a Sebastián Villa, a quien tuvo que incluir en el complemento para ver si tenía más poder ofensivo. No obstante, las modificaciones no le funcionaron y terminó mostrando una pálida imagen.

Esta situación hizo explotar a la Bombonera, que silbó al equipo cuando se retiró al terminar el partido. De esta manera, el elenco de Almirón despierta dudas para jugar la segunda fecha de la Copa Libertadores el martes contra Deportivo Pereira.

Muy alejado de la punta de la Liga Profesional, seguramente el objetivo principal será apuntar todas sus fuerzas a la Copa Libertadores, que es una de las grandes obsesiones de todo los hinchas, aunque jugando de esta manera siembra preocupación entre su gente.