"Soñé toda la vida con hacer esto, pero jamás pensé que iba a tener la suerte de poder acompañarte con mi relato, con mi amor. Te lo agradezco de todo el corazón", le dijo Giralt cuando pudo volver a hablar.

Y, Leo, con la humildad que lo caracteriza, le devolvió las gracias. "Muchas gracias. A mí me emociona poder llegarles así a las personas. Hay mucha gente en la Argentina o en el mundo en general que siempre me acompaña, me admira, desde lo de lo futbolístico y desde lo que soy como persona... Soy un agradecido por el cariño que he conseguido durante mi carrera".

Otras de las frases de Lionel Messi durante la entrevista

A lo largo de la charla, Messi habló con mucha prudencia de la Selección Argentina, pero en ningún momento le bajó el precio al equipo que dirige Lionel Scaloni y que ilusiona a todos los argentinos. El rosarino dio su visión sobre la actualidad y pidió equilibrio en las expectativas de los hinchas.

"Estamos tranquilos porque el camino no es tan fácil, porque si no parece que esto es descorchar, y no es tan sencillo. Si no saldría campeón uno todo el tiempo. Aparte para nosotros es difícil. Hay que estar tranquilo. Hablo como gente, como país, como Argentina eh. Siempre somos los mejores... Siempre somos los candidatos, y muchas veces no fue así. Y hoy nos agarra en un momento que estamos bien, entonces la gente está ilusionada, se sube por las paredes. Dice, piensa que ya volvemos con la Copa, y es lo que vos decís, no es tan así va a estar así porque el Mundial es muy difícil", expresó Leo.

"Se tienen que dar muchísimas cosas, no solo que nosotros estemos bien, que al final es lo más importante. Pero después hay muchas consecuencias que se pueden dar, que te pueden llegar a dejar afuera de un partido o del Mundial y hay muchas Selecciones que quieren lo mismo que nosotros. Y hay Selecciones que hoy por hoy, si nosotros estamos bien, hay muchas que están mejores también. Pero sí que hay una ilusión grande porque se encuentra en un gran momento como Selección, como grupo y bueno... Estamos con ganas. Yo digo que vamos a pelear, que no le tenemos miedo a nadie porque estamos preparados para jugarle a cualquiera, pero con tranquilidad", cerró Leo.