Profundo dolor: la muerte que toca de cerca a Martín Demichelis

La historia de Riberi, con una larga trayectoria en el mundo del fútbol, se hizo pública durante la última celebración de River. Después de ganar la Liga Profesional bajo la dirección de Martín Demichelis, el capitán Enzo Pérez había invitado a Elías Gómez (quien ahora juega en Vélez) y al propio preparador físico a unirse a la celebración cuando levantaron el trofeo.

Fue un gesto conmovedor de Enzo Pérez hacia su compañero, quien había enfrentado la pérdida de su hermana y madre en un trágico accidente. También fue un reconocimiento al miembro del equipo técnico, que, a pesar de sus problemas de salud, seguía comprometido con el club.

En palabras de Riberi en aquel emotivo día en una entrevista con TNT Sports: “Haber levantado la copa es indescriptible, no tengo palabras que describan esta situación. Me toma de sorpresa, fue un accionar del plantel y eternamente agradecido por el gesto del capitán y de todos. River es una familia y se transmite día a día. En el momento que me toca pasar a mí realmente se nota. Me emociono, es muy fuerte todo esto, salir campeón con River, con amigos, con mi amigo de toda la vida que es Flavio Pérez”.

Diego Riberi se unió al club tras la llegada de Martín Demichelis a finales del año anterior. Sin embargo, su experiencia en el mundo del fútbol era extensa. Había trabajado en Deportivo Armenio, San Martín de Tucumán bajo la dirección de Diego Cagna, y en Santamarina de Tandil mientras Guillermo Pereyra, exjugador de River, fue su entrenador.

Además, Riberi había sido uno de los preparadores personales de Pablo Aimar, quien actualmente colabora con Lionel Scaloni en el cuerpo técnico de la selección argentina. Aimar había sido fundamental para el regreso de Riberi a River en 2015.