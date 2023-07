Revelaron el ritual de Dibu Martínez tras la derrota con Arabia Saudita y los fanáticos enloquecieron

“No me olvido más, estaba con los pibes tomando un té y estaba que me moría. Y Guido (Rodríguez) me decía ‘Tranquilo, esto recién arranca’. Y yo digo, estos tipos, que tienen más que perder que yo, están tranquilos. Me llevaba a decir: ‘estos tipos están enfermos, están a otro nivel’ “, aseguró mientras recordaba el partido debut de la Selección, pero lo que más llamó la atención fue la actitud de Dibu luego de perder con un 2 a 0.