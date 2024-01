Rubén Darío Insúa renovó con San Lorenzo: los detalles

Con 83 partidos dirigidos en San Lorenzo, Insúa presenta un balance de 34 victorias, 34 empates y solo 15 derrotas. Aunque su equipo no se caracteriza por ser especialmente goleador, con un total de 87 goles a favor, también se destaca en la defensa, habiendo permitido solo 59 goles en contra.

Insúa habló sobre los refuerzos, las inhibiciones y la capitanía

Hasta ahora, Santiago Viera, Orlando Gill, Cristian Tarragona, Eric Remedi y Jhohan Romaña son las caras nuevas del Ciclón, que busca solucionar las inhibiciones para que puedan jugar. Sobre este problema, el entrenador declaró: "No estoy muy al tanto, estoy con la cabeza más en lo deportivo, pero el presidente me dijo que me quede tranquilo que se iba a solucionar".

"Seguramente uno de los capitanes va a ser Bareiro, el otro Altamirano y el tercero iremos viendo. El primero fue Torrico, después Ortigoza, Blandi, Gattoni, Elias y ahora Batalla. Son bastantes pero tenemos buenos jugadores, que saben lo que es jugar con la presión en este estadio y buen comportamiento en el vestuario. Seguiremos predicando ese tipo de conductas y quienes sean capitanes tienen que estar a la altura de las circunstancias", opinó el DT.