Rui Costa, durísimo con Enzo Fernández: "No voy a llorar por un jugador que..."

"Se hizo todo para que la venta no se concretara. Me entristece que se haya ido, pero con la conciencia tranquila de que hice lo mejor por el Benfica. Tratamos de no venderlo a mitad de temporada, pero mostró disposición a no quedarse. Se discutió un aumento de sueldo, se le hizo la propuesta, pero lo del Chelsea era inviable para nosotros", declaró el máximo mandatario ante los medios. "Nunca logramos convencerlo. Cada vez que el Chelsea se acercaba al valor de la cláusula, prácticamente no había posibilidad de levantar la cabeza. Fue muy incisivo en querer dejar el Benfica", agregó.

Enzo Fernández, tras firmar con el Chelsea: "Estoy feliz y emocionado por jugar en la mejor liga del mundo"

Enzo Fernández dejó el Benfica y ya es nuevo refuerzo del Chelsea, en una transferencia récord a cambio de 121 millones de euros. En su presentación oficial, el joven mediocampista, que se consagró campeón del mundo con la Selección Argentina, dejó en claro su felicidad por desembarcar en la Premier League.

"Estoy agradecido con Chelsea y sus propietarios por hacer todo lo posible para que yo sea parte de este proyecto. Estoy feliz y emocionado de unirme al Pride of London, jugar en la mejor liga del mundo y competir por los trofeos más grandes", afirmó.

"No veo la hora de jugar frente a nuestra hinchada y ayudar a mis compañeros dentro y fuera del campo", agregó Enzo Fernández, quien se transformó en el futbolista argentino más caro de la historia con esta transferencia récord.

"En Enzo estamos fichando a un ganador de la Copa del Mundo y uno de los talentos más brillantes del fútbol mundial. Estamos emocionados de agregarlo al equipo de Graham y estamos seguros de que formará una parte importante de nuestro equipo en el futuro. Enzo ha demostrado su habilidad en los niveles más altos, ¡así que estamos ansiosos por ver lo que hará en el Chelsea!", expresó Todd Boehly, el presidente de la institución.