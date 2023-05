Santi Maratea disparó contra Guillermo Francella porque no quiere colaborar con la colecta para Independiente

"Podríamos enviarle esta historia a Francella. Es un ídolo total, lo adoro. No lo conozco personalmente, nunca lo he visto en mi vida, pero me cae bien. Él dijo que 'no contribuiría a esta colecta'. Pero, Guillermo, amigo, ¿80 pesos? ¿Me vas a negar 80 pesos?”, expresó Maratea.

El mensaje de Santi Maratea a Francella

“No me va esa”: Francella explicó por qué no donará plata para la colecta de Maratea en Independiente

El reconocido actor es un ferviente hincha de Racing, el eterno rival de Independiente, y su testimonio tuvo un gran impacto al hablar sobre el club. Incluso, su amor por la Academia se refleja en las series y películas en las que participa. El profundo fanatismo de Francella por su equipo lo llevó a expresarse sobre la difícil situación institucional del Rojo y la colecta que se está llevando a cabo para reducir su deuda.

"No donaría a Independiente porque nos han molestado toda la vida. Hemos vivido lo que vivimos en su momento y ellos nos han causado mucho dolor y muchas cargadas", expresó el comediante en una entrevista para TNT Sports.

Además, Francella mencionó el sentimiento compartido por la gran mayoría de los seguidores de Racing. "Nunca tuvimos influencia en la AFA, y eso es algo que todos saben. Hemos sido objeto de burlas por parte de ellos, y no me agrada esta actitud de querer mostrarnos ahora como los buenos con ellos", concluyó.