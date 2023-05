Guillermo Francella sin filtro contra de Santiago Maratea y su colecta para Independiente

“No le donaría a Independiente porque nos han verdugueado toda la vida, nosotros vivimos lo que vivimos en su momento y ellos nos lastimaron mucho, muchas cargadas”, dijo el actor a TNT Sports.

“Jamás tuvimos peso en la AFA y eso lo saben todos. Fuimos objeto de burla de ellos y no me va esa de hacernos los buenitos ahora con ellos”, sumó.

“A mí no me gusta este presente de Independiente, que estén padeciendo así por las malas conducciones que tuvo”, aseguró y agregó: “Lo sufrí mucho con Racing que llegó a esa situación también por muy malas gestiones. La verdad que me da mucha pena ver así a Independiente”, explicó.

La tremenda reacción de Oscar Ruggeri a una revelación íntima de Santiago Maratea

En medio de su colecta para salvar a Independiente de sus deudas económicas, Santi Maratea reveló una complicación inesperada que surgió en la colecta de Independiente reveló algunas intimidades de su vida en el programa F90 (ESPN). Entre otras cosas, contó que él no se cocina por sus propios medios, sino que tiene un chef personal.

Esta revelación dejó sorprendido a Oscar Ruggeri, ex futbolista y panelista de ese programa. Sebastián Vignolo le preguntó a Maratea: “Che Santi, ¿te cocinás algo o no?”. Tras pensarlo unos segundos, el joven respondió que no. En chiste, el Pollo le consultó a Santiago si pide comida online: “¿Viene la motito, no?”.

Pero no fue ninguna de esas opciones, el influencer descolocó a todos al relevar: “Había un chef que trabajaba en casa; después empezó a trabajar otro y ahora, por ahí, arranque otro...”.

“Y, me tengo que cuidar, pero por los 30 (años), ¿no? De chico no me cuidaba”, explicó el rubio.

“El primero (de los cocineros) se fue porque al final él tenía una vocación muy grande con los super alimentos. Se fue a seguir con sus sueños. Y el segundo estuvo como un año. Estuvo muy bueno, pero es muy gourmet. Estoy buscando alguien que pueda congelar, cortar...”, detalló.

Pero Ruggeri fue el que estaba atónito con esta charla y lo mandó a cocinar: “¿No sabés hacer un huevo duro? Ponés dos huevos a hervir, cortás un tomate por el medio, metés una milanesa en el horno, la vas controlando...”.

Maratea le contestó. “Y, por ahí se me quema”y admitió que no cocina “por un tema de tiempo más que por capacidad”.