¿Se defiende solo? Darío Benedetto se habría creado un perfil falso para responder a las críticas

¿Cómo se descubrió esto? Un usuario de Twitter llamado @fandelchimi, supuestamente el propio Benedetto, respondió a un tweet viral y olvidó utilizar la tercera persona al escribir: "Sigan hablando, a algunos NOS fortalece".

A partir de ese incidente, otro usuario de Twitter comenzó a investigar y se dio cuenta de que la foto de perfil de @fandelchimi era la misma que Darío Benedetto tenía en una historia destacada de su cuenta de Instagram.

Además, este usuario no solo respondió a ese tweet en particular, sino que también había respondido a otros tweets anteriormente, revelando detalles que solo la persona misma o alguien cercano a Benedetto podría conocer, como por ejemplo, que el jugador resignó una gran cantidad de dinero para unirse a Boca. Sin embargo, en esos tweets no cometió errores gramaticales.

Las fotos que podrían demostrar el perfil falso de Benedetto en Twitter

