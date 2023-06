El delicado momento personal que atraviesa el futbolista de Boca Darío Benedetto

El periodista Facu Loter reveló en Twitter que el Pipa está en un momento difícil a nivel personal y contó qué es lo que le está pasando.

“Saliendo de la cancha, me crucé con alguien cercano a Benedetto. Me contó que el pipa no está pasando un buen momento familiar. Se separó de la mujer, está viviendo solo. El mal momento del Pipa, viene por ahí”, escribió el periodista.

Al parecer, el delantero se separó de Noelia Pons, quien tiene 28 años y es fanática Boca. Están juntos hace un largo tiempo, pero una fuerte crisis parece haberles afectado.

Desde hace algunas semanas el futbolista de 33 años volvió de una lesión muscular pero su rendimiento no es el esperado ya que hace varios encuentros que no marca un gol y se encuentra impreciso.

Tal vez esta particular situación sentimental que está atravesando repercute en su actual rendimiento deportivo. A esperar si puede romper la sequía goleadora en breve.

Qué dijo Jorge Almirón tras la derrota de Boca ante Arsenal

Tras la derrota 1 a 0 frente a Arsenal, el DT de Boca, Jorge Almirón, habló con los periodistas sobre el partido y no aceptó preguntas.

"El malestar de los jugadores y del cuerpo técnico es muy grande, porque lo del árbitro otra vez nos perjudicó con la expulsión de Marcelo Weingandt, ya que él va a buscar una pelota y toca sin querer a Joaquín Pombo y le hace un corte, pero no lo ve venir porque el jugador de Arsenal pone mal la cabeza", empezó su monólogo el director técnico boquense.

"Hoy puse un doble nueve con Miguel Merentiel y Darío Benedetto para ver su funcionamiento", fue su única declaración futbolística.

Y luego retomó las críticas al señalar que de Arsenal: "No hay nada que decir porque ganó haciendo su juego. Pero sufrimos un gran desgaste al jugar casi todo el segundo tiempo con un hombre menos y nos vamos lamentablemente con las manos vacías. Pero que el VAR haya corroborado la expulsión de Weigandt da mucha bronca", insistió.

"Pero ahora le prometemos a la gente que vamos a dejar todo el martes para ese trascendental partido que tenemos con Colo Colo en la Bombonera para clasificar a la próxima ronda de la Copa Libertadores", finalizó el DT.