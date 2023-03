Selección Argentina: los nuevos nombres que acompañarán a Lionel Scaloni y quién es el candidato a dirigir la Sub 20

Luego de renovar su contrato como técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni comenzó a darle forma a su cuerpo técnico para encarar un nuevo período al frente del equipo albiceleste. Pero no solo eso: aunque se trata de un cargo que no tiene relación directa con sus ayudantes, el entrenador está moviendo "los hilos" para influir en la designación del nuevo técnico del seleccionado Sub 20.