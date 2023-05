Subastan la primera camiseta de la Selección Argentina que Diego Maradona usó en un Mundial

“Yo, Andrés do Campo, utilero de la Selección Argentina de fútbol, declaro que la camiseta número 10 de Diego Armando Maradona fue usada en el partido de la Copa del Mundo España 1982, Argentina vs. El Salvador. Camiseta que me obsequió Diego Armando Maradona al finalizar el partido. Buenos Aires, diciembre 1982″, dice el escrito del utilero.

El precio de oferta actual de la camiseta es de 21.000 dólares, aunque todavía restan más de 24 horas para la finalización de la subasta. Para poner las cosas en perspectiva, hace poco más de un año, la camiseta que usó Maradona durante su inolvidable actuación de dos goles contra Inglaterra en la Copa del Mundo de 1986 en México se vendió por más de 9 millones de dólares.