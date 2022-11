Pezzella pidió a Otamendi para River

Es sabido que el exdefensor de Vélez es hincha de River y Pezzella le pidió que juegue en el Millomario: "Una de sus últimas convocatorias, antes de la Finalissíma que estábamos en Bilbao, habían salido muchas noticias sobre este tema, era el momento que se estaba hablando demasiado fuerte y le cantaba las canciones de River mientras estábamos en el gimnasio, lo cargaba y le decía que se vaya acostumbrando. Es fanático, pero son también decisiones muy personales, también hace mucho tiempo que está afuera, tiene su familia, tendrá un montón de cosas para analizar que llegado el momento tomará una decisión. No estaría mal verlo con la camiseta de River", concluyó.

pezzella.jpg

¿Volverá Pezzella a ponerse la Banda? "No sé cuánto me queda en Europa porque el fútbol es muy cambiante, las temporadas son tan intensas que cuando terminan uno se plantea cuándo se podría dar la vuelta a la Argentina. Hace mucho tiempo que estoy afuera. Está toda mi familia allá, acá miramos cada partido que podemos de River y siempre está presente. Hace unos días estuvo de visita acá el vicepresidente del club, estuvimos hablando un poco de todo y es algo que tengo presente, pero con toda la competencia y la temporada, con el Mundial en el medio, uno no se para mucho a pensar en lo que va a venir. Intentamos vivir el día a día, ojalá tenga la posibilidad de volver a disfrutar de nuestra camiseta", reconoció.