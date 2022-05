Guillermo Coppola fue determinante al hablar sobre Maradona: "No se lucra con su muerte"

Guillermo Coppola y Maradona 2.jpg "No se lucra con la muerte de Diego. Es mi estilo. Otra edad, otra forma", afirmó Coppola sobre la muerte del Diez.

"Diego es un hombre que ha traspasado las fronteras. Diego es un artista y eso lo diferencia. Tuvo buenas y malas, virtudes y defectos, altos y bajos, pero al Maradona futbolista difícilmente se le pueda criticar", reflexionó Coppola.

Lo que más le molestó a Coppola de la muerte de Maradona

Ante la pregunta sobre si Diego murió o lo mataron, Coppola dijo: "Me dices 'lo mataron' y para mí la muerte de Diego es distinta. Significa otra cosa que para la mayoría. A las 96 horas de habernos separado, había devuelto poderes, contratos, había rescindido esa sociedad al 50 por ciento de la que participó. Hoy pelean por los derechos, por las firmas. Una camiseta se subasta. ¿Sabes cuántos elementos tengo yo que no me animaría a tocar? Serán mis hijos o los voy regalando. Porque no se lucra con la muerte de Diego. Es mi estilo. Otra edad, otra forma", confesó.

Coppola y Maradona 4.jpg Guillermo Coppola acompañó durante muchos años a Diego Maradona.

Coppola fue representante de Maradona de 1985 a 1991, cuando vestía la camiseta del Napoli. Tuvo otra etapa, de 1995 a 2000. Luego de ese corte, la relación terminó mal y Maradona terminó realizando acusaciones severas y muy dura contra su exrepresentante y amigo.

Sobre si pudo hablar con Diego en algún momento, Coppola fue determinante: "No se podía, porque no tenías el número o se los cambiaban. Si te muestro el teléfono ahora, tengo Diego, Diego nuevo, Diego segundo, Diego tercero. Nunca te atendía el teléfono. Sabía por Claudia, con quien tengo una excelente relación. Por Dalma y Giannina. Tiene más familia, pero era con las que más diálogo tenía. O a algunos amigos que podían ir o que se sometían a una cosa que yo no", precisó Coppola.