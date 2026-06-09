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CONSTERNACIÓN

Gianinna Maradona, devastada tras la declaración de Dalma en el juicio por la muerte de Diego: "Asco"

Gianinna Maradona expresó su indignación luego de una nueva audiencia en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

9 jun 2026, 16:00
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Gianinna Maradona, devastada tras la declaración de Dalma en el juicio por la muerte de Diego: Asco
Gianinna Maradona, devastada tras la declaración de Dalma en el juicio por la muerte de Diego: Asco

Gianinna Maradona, devastada tras la declaración de Dalma en el juicio por la muerte de Diego: "Asco"

Gianinna Maradona, devastada tras la declaración de Dalma en el juicio por la muerte de Diego: Asco

Gianinna Maradona, devastada tras la declaración de Dalma en el juicio por la muerte de Diego: "Asco"

El juicio por la muerte de Diego Maradona atravesó este martes una de sus jornadas más emotivas. En la 17ª audiencia del segundo debate oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, declaró como testigo Dalma Maradona, la hija mayor del astro. El juicio busca determinar las responsabilidades penales de los ocho profesionales de la salud acusados por la muerte del Diez, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 durante la internación domiciliaria en su casa de un barrio privado bonaerense, dos semanas después de haber sido operado por un hematoma subdural.

Dalma se quebró durante su testimonio, y su hermana Gianinna lloró desde la sala. Al terminar la audiencia, Gianinna habló con el ciclo DDM de América TV y no ocultó el desgaste emocional que le provoca cada jornada del proceso.

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"Todo es muy muy fuerte. La escucho a mi hermana, la veo llorar, y yo me desarmo. Cuando escuchás los audios, la forma en la que se referían a mi papá, y lo vemos a Luque sentado, recordamos el desenlace... es todo muy fuerte. Escuchamos los audios y lo vemos a él ahí sentado, parece que no estaban hablando de un ser humano. Y eso es terrible", arrancó.

Y siguió: "No entiendo con qué cara, cómo hace para sostener ciertas cosas... montaron una obra de teatro... ¡y festejaban una internación domiciliaria! Cada cosa que pasa en el juicio habla más de ellos que de nosotros, de todo lo que hicieron, y de la baja de línea que tenían. Todo me da asco".

El juicio continúa su curso y las audiencias siguen acumulando testimonios y revelaciones que mantienen en vilo a la familia, a los fanáticos del Diez y a todo el mundo del fútbol. Para Gianinna y Dalma, cada jornada es una herida que se renueva: la búsqueda de justicia por su padre sigue siendo el motor que las sostiene.

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El gesto de Luque que indignó a Gianinna: le mostró la autopsia de su padre

Días atrás, en medio del juicio por la muerte de Diego Maradona, Gianinna reveló que Leopoldo Luque mostró la autopsia de Diego frente a ella sin ningún tipo de consideración.

"Puso la computadora y estaba la autopsia de mi papá. ¿No tenés ningún reparo? ¿Por qué me hacés ver algo que a mí me costó un montón sacármelo de la cabeza?", disparó días atrás en diálogo con el programa de Mariana Fabbiani, DDM.

Al finalizar, Gianinna fue categórica: "Fue algo que hizo a propósito". Y, por último, sobre el médico, no dejó lugar a dudas: "Va por la vida cag... en la gente".

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