Gianinna Maradona, devastada tras la declaración de Dalma en el juicio por la muerte de Diego: "Asco"

El juicio continúa su curso y las audiencias siguen acumulando testimonios y revelaciones que mantienen en vilo a la familia, a los fanáticos del Diez y a todo el mundo del fútbol. Para Gianinna y Dalma, cada jornada es una herida que se renueva: la búsqueda de justicia por su padre sigue siendo el motor que las sostiene.

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El gesto de Luque que indignó a Gianinna: le mostró la autopsia de su padre

Días atrás, en medio del juicio por la muerte de Diego Maradona, Gianinna reveló que Leopoldo Luque mostró la autopsia de Diego frente a ella sin ningún tipo de consideración.

"Puso la computadora y estaba la autopsia de mi papá. ¿No tenés ningún reparo? ¿Por qué me hacés ver algo que a mí me costó un montón sacármelo de la cabeza?", disparó días atrás en diálogo con el programa de Mariana Fabbiani, DDM.

Al finalizar, Gianinna fue categórica: "Fue algo que hizo a propósito". Y, por último, sobre el médico, no dejó lugar a dudas: "Va por la vida cag... en la gente".