Gianinna Maradona, devastada tras la declaración de Dalma en el juicio por la muerte de Diego: "Asco"

El juicio por la muerte de Diego Maradona atravesó este martes una de sus jornadas más emotivas. En la 17ª audiencia del segundo debate oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, declaró como testigo Dalma Maradona, la hija mayor del astro. El juicio busca determinar las responsabilidades penales de los ocho profesionales de la salud acusados por la muerte del Diez, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 durante la internación domiciliaria en su casa de un barrio privado bonaerense, dos semanas después de haber sido operado por un hematoma subdural.