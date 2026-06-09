Juicio por la muerte de Diego Maradona: las nuevas y dolorosas declaraciones de Dalma

Que declaró Dalma Maradona

Sin embargo, el momento más impactante llegó con la declaración de Dalma Maradona. La hija mayor del Diez describió el deterioro físico y cognitivo que observó en su padre antes de la operación por el hematoma subdural.

“Estaba muy lento, cuando él era rápido. Tenía humor y eso ya no estaba apareciendo. Balbuceaba y sentía que no registraba bien lo que decía”, relató.

Según explicó, durante meses tanto ella como Gianinna expresaron sus preocupaciones, aunque en un principio les respondían que estaban exagerando. “Después del cumpleaños de mi papá, todos vieron el estado en el que estaba”, afirmó.

Dalma también volvió a cuestionar la decisión de avanzar con una internación domiciliaria. “Nos hicieron creer que era la única opción posible”, sostuvo, y remarcó que la familia había pedido una atención “seria”, con todos los recursos necesarios, algo que -según denunció- nunca ocurrió.

“Nos dimos cuenta de que no había ambulancia ni un médico que se hiciera cargo. Nos hacían tomar decisiones médicas a nosotras, que no somos médicas”, señaló.

luque

Durante la audiencia, el fiscal Patricio Ferrari reprodujo un audio del neurocirujano Leopoldo Luque en el que se refería de manera despectiva a las hijas de Maradona y expresaba su intención de alejarse del caso.

La hija del exfutbolista reveló que incluso le había planteado esa posibilidad al médico. “Le dije que, si esto lo sobrepasaba, podía correrse y que viniera un médico a la altura. Él me dijo que seguía”, recordó.

Más adelante, se reprodujeron mensajes y audios del grupo médico que provocaron una fuerte reacción de Dalma. Según se expuso, Luque habría sugerido “meter la excusa del Covid” para restringir las visitas y, además, la internación domiciliaria ya se encontraba en marcha antes de que la familia fuera informada.

“Se ve claramente que nos convencieron y se llegó a lo que ellos querían”, sostuvo, y agregó: “Nadie nos explicó nada sobre la internación domiciliaria. A mi papá nunca se le informó nada. Ellos querían cubrirse y pasarnos la pelota a nosotros de algo en lo que no podíamos decidir”.

En uno de los pasajes más fuertes de su declaración, Dalma acusó al entorno médico de haber aislado deliberadamente a la familia. “Tanto repetir que estaba solo y que las hijas no lo iban a ver era para creerlo, porque eran ellos los que no nos dejaban estar”, afirmó.

Y concluyó con una frase demoledora: “Este grupo médico lo único que quería era alejarnos y se armó para que pasara todo lo que pasó el 25 de noviembre de 2020”.

Declararán dos integrantes del chat “Tigre”

La audiencia también marca la primera aparición de Perroni y Forlini ante el tribunal. Ambos integraban el grupo de WhatsApp denominado “Tigre”, considerado por los investigadores como una de las principales pruebas para reconstruir la atención que recibió Maradona.

juicio maradona

En la jornada, además se escuchó el testimonio de Guillermo Charovsky, superior de Walter Espeche, auditor de terreno.

Durante la audiencia anterior, Espeche había explicado que el 4 de noviembre de 2020 recibió una solicitud de internación domiciliaria impulsada por la psiquiatra Agustina Cosachov.

Sin embargo, aclaró que ese procedimiento no llegó a concretarse porque Maradona fue trasladado desde la Clínica Ipensa al Sanatorio Olivos, donde fue operado por un hematoma subdural.

El auditor también señaló que dejó de intervenir en el caso por disposición de sus superiores cuando el seguimiento médico continuó en la zona norte del conurbano bonaerense.

Charovsky negó haber autorizado la internación domiciliaria de Maradona

Durante su testimonio, Charovsky aseguró que no evaluó ni autorizó la internación domiciliaria porque “no era el momento” tras la cirugía y que ni siquiera había un domicilio definido. También aclaró que Walter Espeche no tenía facultades para aprobar prestaciones y que solo le informó pedidos de enfermería y visitas médicas, sin mencionar ambulancias ni aparatología. “Yo no autoricé prestaciones en domicilio en el caso Maradona”, remarcó.

Charovsky marcó inconsistencias en el pedido de internación domiciliaria Durante su declaración, Charovsky advirtió que el pedido de internación domiciliaria firmado por Agustina Cosachov tiene fecha del 13 de noviembre, pero habría sido enviado el 5, lo que le resultó “llamativo”.

En ese contexto, sostuvo que no es posible anticipar un alta al momento de una cirugía: “Uno sabe cómo puede salir, pero no cuándo tendrá el alta”. También indicó que, en un primer momento, se había planteado de forma verbal la necesidad de una internación en centros urbanos.

Además, señaló que el requerimiento no pasó por su área y que recién se aclaró en la audiencia que ese pedido fue entregado el mismo día del alta, tras una reunión con la Clínica Olivos para definir los pasos a seguir.

Asimismo, relató cómo fue la derivación de Maradona: "Bastante rápida" Gabriel Charovsky, médico de terapia intensiva y exjefe de Autorizaciones entre 2016 y 2025, declaró que la derivación de Diego Maradona desde La Plata a la Clínica Olivos fue “bastante rápida” y que al día siguiente se le detectó un hematoma subdural.

El testigo contó que tomó conocimiento del caso por televisión y que se contactó con Walter Espeche, quien le informó sobre la posible neurocirugía, el vínculo con la psiquiatra Agustina Cosachov y la intención de avanzar con una internación domiciliaria.