Los duros audios que hicieron llorar a Dalma Maradona en el juicio por la muerte de Diego: "Prueban que..."

"Yo miro a los jueces cuando hablo pero sentís la presencia de esa persona horrible atrás pegada. Mi hermana después me decía que ponía caras pero creo que es lo único que le queda, gesticular", observó sobre las reacciones de Luque en el juicio.

"Siempre es duro porque uno vuelve a ese momento que nunca quería que pase pero también es contar mi verdad y que los jueces sepan cómo fueron las cosas. Los audios lamentablemente hablan de su trabajo también, no entiendo qué le causaba gracia hablar así de su propio paciente", cerró Dalma Maradona tras escuchar los polémicos audios del médico y la forma en que se refería a su papá.

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La angustia de Gianinna Maradona tras la fuerte declaración de su hermana Dalma

Gianinna Maradona expresó su indignación luego de una nueva audiencia en el juicio por la muerte de Diego Maradona donde le tocó a su hermana Dalma prestar declaración ante los jueces.

"Todo es muy muy fuerte.La escucho a mi hermana, la veo llorar, y yo me desarmo. Cuando escuchás los audios, la forma en la que se referían a mi papá, y lo vemos a Luque sentado, recordamos el desenlace... es todo muy fuerte", dijo en el programa DDM.

Y agregó: "Escuchamos los audios y lo vemos a él ahí sentado, parece que no estaban hablando de un ser humano. Y eso es terrible".

"No entiendo con qué cara, cómo hace para sostener ciertas cosas... montaron una obra de teatro... ¡Y festejaban una internación domiciliaria!", remarcó furiosa.

"Cada cosa que pasa en el juicio habla más de ellos que de nosotros, de todo lo que hicieron, y de la baja de línea que tenían. Todo me da asco", cerró contundente Gianinna.