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Los duros audios que hicieron llorar a Dalma Maradona en el juicio por la muerte de Diego: "Prueban que..."

Tras declarar en el juicio por la muerte de Diego Maradona, Dalma Maradona confesó qué sintió al escuchar los audios de los médicos que forman parte de la causa.

11 jun 2026, 12:45
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Luego de su declaración durante varias horas en el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona, Dalma Maradona habló sobre lo que sintió al escuchar los audios de los médicos que atendían a su padre durante la audiencia, que resultó uno de los puntos centrales de la jornada.

"Me preguntaban qué sentía yo cuando escuchaba a esa persona hablar de mí y yo decía que ese es mi tesoro, que él hable así de mí habla de quién soy yo", dijo firme la hija del astro en diálogo con el ciclo DDM (América Tv).

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"Yo me quedo muy tranquila de quién soy y con lo que hice. La relación con mi papá no empieza cuando él entra en su vida, entonces no puede describir nada", continuó reconociendo que con Gianinna y Jana están unidas en el objetivo común de conseguir justicia para Diego.

Y sobre Leopoldo Luque, uno de los imputados por la muerte del Diez, aseguró: "Él nunca me gustó ni como médico ni como persona y después los audios me dieron la razón. La intuición no me falló. Lamentablemente yo no era la única que decidía quién era el médico de mi papá y mismo él podía decicidir quien lo atendiera".

"Yo miro a los jueces cuando hablo pero sentís la presencia de esa persona horrible atrás pegada. Mi hermana después me decía que ponía caras pero creo que es lo único que le queda, gesticular", observó sobre las reacciones de Luque en el juicio.

"Siempre es duro porque uno vuelve a ese momento que nunca quería que pase pero también es contar mi verdad y que los jueces sepan cómo fueron las cosas. Los audios lamentablemente hablan de su trabajo también, no entiendo qué le causaba gracia hablar así de su propio paciente", cerró Dalma Maradona tras escuchar los polémicos audios del médico y la forma en que se refería a su papá.

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Gianinna Maradona expresó su indignación luego de una nueva audiencia en el juicio por la muerte de Diego Maradona donde le tocó a su hermana Dalma prestar declaración ante los jueces.

"Todo es muy muy fuerte.La escucho a mi hermana, la veo llorar, y yo me desarmo. Cuando escuchás los audios, la forma en la que se referían a mi papá, y lo vemos a Luque sentado, recordamos el desenlace... es todo muy fuerte", dijo en el programa DDM.

Y agregó: "Escuchamos los audios y lo vemos a él ahí sentado, parece que no estaban hablando de un ser humano. Y eso es terrible".

"No entiendo con qué cara, cómo hace para sostener ciertas cosas... montaron una obra de teatro... ¡Y festejaban una internación domiciliaria!", remarcó furiosa.

"Cada cosa que pasa en el juicio habla más de ellos que de nosotros, de todo lo que hicieron, y de la baja de línea que tenían. Todo me da asco", cerró contundente Gianinna.

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