Julián Álvarez, el emotivo recibimiento en Manchester City y una promesa que ilusiona a los hinchas

Julián Álvarez presentación en Manchester 1.jpg Julián Álvarez y los nuevos refuerzos de Manchester City.

Sobre todo lo que le puede aportar al City, no dudó en decir: "Goles, asistencias, ayudar al equipo en todo el frente del ataque". El delantero argentino explicó por qué usará la camiseta con el número 19: "De las que había disponibles... yo vengo usando la 9 y quería que estuviese ese número. Además es una fecha importante porque el 19 cumplía los años mi abuela", reconoció el cordobés, quien tiene contrato con el City hasta junio de 2027.

Por último, la "Araña" se despidió con una frase en inglés para el delirio de los hinchas: "Come on, Manchester is blue", lo que generó la ovación de los hinchas.

Julián Álvarez y su primeras palabras como jugador de Manchester City

Embed

Los hinchas del City disfrutaron de la presentación del ex River junto con los demás refuerzos: Erling Haaland (ex Borussia Dortmund), el arquero Stefan Ortega (ex Arminia Bielefeld) y el volante Kalvin Phillips (ex Leeds United).

Embed

La "Araña" debutó en River en octubre de 2018 y meses después fue parte del plantel que consiguió la histórica Copa Libertadores ante Boca en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Anotó 53 goles, repartió 31 asistencias y ganó seis títulos en 120 partidos con el club de Núñez.

Julián Álvarez Manchester 1.jpg La "Araña" ya se ganó el cariño de los hinchas.

Los números de Julián Álvarez en la selección argentina

Con la camiseta albiceleste, la "Araña" jugó 285 minutos repartidos en nueve partidos. Fue titular únicamente en dos (frente a Ecuador por Eliminatorias y ante Estonia en el último amistoso por 5-0). Ganó dos títulos: la Copa América 2021 y la Finalíssima 2022 ante Italia.