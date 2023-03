La confesión inédita de Lautaro Martínez sobre los penales en la final del Mundial

En diálogo con TyC Sports, contó una intimidad de la definición por penales de esa gran final ante la selección francesa.

"Cuando en la final Cachete (Montiel) había cometido el penal, la mano, estaba un poco bajón, un poco triste y me acerqué a ver si me dejaba el cuarto, pero no, no me lo dejó y fue él a patear", confesó el Toro.

La confesión de Lautaro Martínez sobre la final con Francia

El "Toro" admitió que en la final contra Francia le pidió sin suerte el cuarto penal a Gonzalo Montiel y comentó: "En ese momento tenés que estar lo más tranquilo posible, pero se te pasan millones de cosas por la cabeza y el arco se hace una cajita de fósforos. Es normal", señaló.

Luego, quien era el encargado de patear el quinto disparo en caso de ser necesario, reconoció cómo y dónde lo hubiera ejecutado.

"Si me tocaba a mí ya tenía decidido cómo patearlo. Iba a hacerlo fuerte y al medio, como pateaba mi viejo, porque no iba a arriesgar nada. Después es un poco de suerte, porque a veces el arquero se tira, la toca y entra igual", dijo.

Además, el goleador recordó cómo fue la selección de jugadores para la definición del duelo ante Países Bajos por los cuartos de final, donde convirtió después de venir con una racha negativa en el Mundial: "Nos reunimos, él (Scaloni) empezó a tirar nombres y yo obviamente le dije que quería patear. Uno es delantero y yo en el club pateo penales, en la Selección cuando no está Leo (Messi) y Lea (Paredes) que son los designados, si había un penal lo tenía que patear yo, en Copa América pateé. Hicieron el orden y quedé quinto, por suerte Enzo erró y pude", contó entre risas.

Lautaro Martínez 2.webp Lautaro Martínez y el recuerdo del Mundial de Qatar 2022. (Foto: EFE)

"Me dio un poco de alivio, de tranquilidad, un poquito más de confianza... Después no pude convertir en el Mundial más que ese penal, pero yo contento porque los compañeros que entraron, que les tocó, lo hicieron de la mejor manera y uno siempre desde su lugar trata de aportar lo mejor", agregó sobre el penal que marcó ante el equipo de Van Gaal.

"Ya en la previa... Hablaron mucho, el entrenador y nada... La verdad que se hablaba mucho de nosotros, de como había pasado ese partido, donde supuestamente éramos nosotros los que estábamos cargando a ellos pero en la previa eran ellos los que habían hablado de más. Nosotros estábamos concentrando y habíamos visto las declaraciones", recordó sobre aquel histórico partido.

Por último, uno de los goleadores del ciclo Scaloni se ilusionó con el reencuentro con el público argentino que se dará a fin de mes con los partidos ante Panamá, el 23 en el Monumental, y Curazao, el 28 en Santiago del Estero.

“Cuando volvamos vamos a seguir festejando como se merece la gente. Después de tantos años, llevar la Copa del Mundo es increíble”, concluyó.