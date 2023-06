Maxi Rodríguez contó que Lionel Messi lo "puteó": "La verdad..."

Aunque el 24 de junio es una fecha significativa en Argentina, ya que es el cumpleaños de figuras como Leo Messi, Juan Román Riquelme, Juan Manuel Fangio y Ernesto Sábato, así como el aniversario de la muerte del 'Potro' Rodrigo Bueno en el año 2000, Maxi Rodríguez se habría olvidado de ello y recibió la regañina del astro rosarino: "Él me hizo recordar que el 24 es su cumpleaños. Yo le dije 'la fecha del 27 me parece que no la podemos hacer, creo que la tenemos que hacer el 24'. Y me dice 'boludo, es mi cumpleaños'".

Para finalizar, Maxi Rodríguez, declaró: "Ahí me quedé, la verdad no me acordaba. Ojalá pueda llegar a venir y pueda vivir una fiesta, esto va a ser una locura".