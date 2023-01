La esposa de Dani Alves le pidió el divorcio luego de que quedara preso por violar a una mujer en una discoteca

Dani Alves AP.jpg La chica explicó que el jugador brasileño la encerró en un baño de la zona VIP de la discoteca Sutton en Barcelona y la violó. (Foto: AP)

Los primeros días después de su detención, Joana comenzó a vivir un acoso mediático y ella decidió pronunciarse en las redes sociales: “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí y yo sé lo respetuoso que es, porque ni cuando me estaba conociendo me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy”.

Pero cuando salieron las pruebas que implican al futbolista brasileño, la modelo de 30 años se mostró arrepentida de haberlo defendido y decidió borrar todas las fotos que tenía en su cuenta de Instagram tras los mensajes intimidatorios que recibió.

El mensaje de la mujer de Dani Alves.webp

“¡Eres una hija de p...! Tu marido es un violador”, o “Yo si fuera tú, me suicidaría y así no sufres, jajaja, que eres un malgasto de piel”, fueron algunos de la infinidad de mensajes que recibió.

Los días de Dani Alves en prisión

Cárcel de Dani Alves 1.jpg La cárcel donde está detenido Dani Alves.

Dani Alves jugó futbol en la prisión preventiva la semana pasada, se afirma que no tiene un trato especial, aunque distintas informaciones señalan que le compran cosas y tiene preferencias, lo que sí se supo es que un compañero de la cárcel habló de cómo vive en la cárcel Brains 2.

"Él camina normal y corriente. No hace vida especial, ni tiene una vida especial ahí, ni le tratan especialmente. La actitud que tiene es de aburrimiento, mucho, es una vida muy aburrida. Pero estuvo jugando al fútbol y haciendo unas jugadas a los chicos de ahí. Las personas que están con él están ahí por el mismo delito".

"Es un buen chico, es un buen tío. Es súper tranquilo, le piden autógrafos… yo alucino", concluyó el detenido.