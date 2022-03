La carta de Dzyuba sobre la guerra entre Rusia y Ucrania

"Hasta hace poco me resistía a comentar los acontecimientos de Ucrania. No quería hacerlo, no porque tenga miedo, sino porque no soy un experto en política y nunca me he metido en ella ni tengo intención de hacerlo (a diferencia de un montón de politólogos y virólogos que han aparecido últimamente en internet). Pero yo, como cualquier ser humano, tengo mi propia opinión. Como este tema me ha atraído por todos lados, lo expondré", adelantó el delantero de Zenit de San Petersburgo en su cuenta de Instagram.