Putin exige el reconocimiento de Crimea: ¿por qué este es un punto clave para dar fin a la guerra de Rusia con Ucrania?

En 1850, Crimea fue centro de una guerra entre franceses, británicos y otomanos. En 1954, la Unión Soviética la declaró parte de Ucrania. Es la zona que muchos ucranianos utilizan para veranear.

La lucha por Crimea.jpg Crimea es una península situada al sureste de Ucrania y tiene salida al mar, además de tener reservas de gas al norte del Mar Negro.

¿Por qué Crimea es importante ahora para terminar con la guerra?

La península, las reservas de gas, la salida al mar, la frontera con Occidente, es un punto más que estratégico para Moscú, y no lo quiere perder. Por ese motivo, el 1° de febrero, Putin acusó a Occidente de ignorar las preocupaciones sobre la seguridad de Rusia, luego de que Estados Unidos se negara a garantizar que Ucrania no se uniría a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Putin pidió "el reconocimiento" de la soberanía rusa de Crimea. El líder ruso alegó que una posible adhesión de Ucrania a la alianza militar "socavaría la seguridad de Rusia" y que Estados Unidos estaba utilizando a Ucrania para "contener a Rusia".

Vladimir Putin.jpg "Este vínculo vivo e inquebrantable se puede sentir con especial intensidad aquí en Crimea", llegó a decir Vladimir Putin en una visita a Crimea.

"Imaginemos que Ucrania es miembro de la OTAN, está completamente equipada con armas, obtiene medios de ataque avanzados como los de Polonia y Rumania y comienza una operación en Crimea", agregó Putin.

"Nuestro país ha recuperado su unidad histórica. Este vínculo vivo e inquebrantable se puede sentir con especial intensidad, por supuesto, aquí, en Sebastopol, en Crimea", llegó a decir Putin. Y agregó: "Ahora están con Rusia para siempre, ya que esa es la voluntad soberana, libre e inquebrantable del pueblo, de todo nuestro pueblo".

¿Qué es Crimea?

Crimea se convirtió en el foco de una de las peores crisis entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría, después de que el hasta entonces presidente de Ucrania, el prorruso Viktor Yanukóvich, fuera derrocado tras una serie de protestas de índole europeísta. Hubo muchas víctimas en esa protesta y el presidente Yanukóvich huyó de Ucrania. Tras su derrocamiento, el Parlamento de Crimea eligió a un primer ministro prorruso y votó a favor de separarse de Ucrania.

Crimea 22.jpg Crimea se convirtió en el foco de una de las peores crisis entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría.

Sin embargo, el pueblo ucraniano se rebeló y mostró división entre aquellos que querían una mayor integración con Rusia y los que apoyaban una mayor alianza con la Unión Europea (UE). Fue en ese momento en el que Moscú decidió intervenir.

Según el Kremlin, Yanukóvich había enviado una carta a Vladimir Putin, solicitando una intervención para restaurar el orden en Ucrania. Pero Putin ya había tomado una decisión que muy pocos esperaban. En febrero de 2014, de manera silenciosa, Putin envió a miles de soldados adicionales a las bases que Rusia tenía en Crimea gracias al Tratado de Partición de 1997.

¿Por qué a Rusia le importa Crimea?

"En nuestros corazones, sabemos que Crimea siempre ha sido parte de Rusia", fueron las palabras de Vladimir Putin en una ceremonia para firmar la anexión.

La región es clave para Rusia ya que por ella cruza una parte de los gasoductos de la petrolera estatal Gazprom, la compañía más importante de Rusia que conectan a países como Austria, Alemania, Francia, Italia, Hungría, Polonia, Rumania, Grecia, Turquía y Macedonia, entre otros.

Además, Crimea es importante por el puerto de Sebastopol, que alberga la principal base de la flota rusa en el Mar Negro. Así, Rusia tiene el acceso marítimo más cercano a las costas de países miembros de la OTAN como Turquía, Rumanía y Bulgaria.

La historia de Crimea

Crimea pertenece oficialmente a Ucrania, pero desde 2014 está de facto en manos de Rusia. Aunque la península ha cambiado de manos numerosas veces a lo largo de la historia, y en un último intento por hacerse con su dominio, Rusia optó en febrero de ese año por invadirla y posteriormente anexionarla.

Volodímir Zelenski.jpg "No renunciaremos a nuestra tierra", fue el mensaje de Volodymyr Zelensky.

El cambio de presidente en Ucrania en marzo de 2019 fue una de las pocas oportunidades que le quedó al país de restablecer el control sobre la totalidad de su territorio, aunque todo apunta a que Rusia seguirá en Crimea mucho tiempo.

En ese sentido, Zelenski aseguró la semana pasada: "Tanto el Donbás como Crimea volverán a Ucrania, exclusivamente a través de la diplomacia. No usurparemos lo que no es nuestro, pero no renunciaremos a nuestra tierra".