Y el desafío arrancó: "Empiezo a tirar: 5 de basto, no; 12 de oro, no; y así hasta que me toca la última..."

Lionel Messi 1.jpg "El 5 de copas me tocó a mí, pero... me lo voy a hacer", confesó Messi y se tapó la cara con las manos, sabiendo que las promesas están para cumplirse. (Foto: Captura Video)

"Digo el ancho (1) de basto y le pego, ¿viste? Quilombo, gritos, abrazos... 'Ganamos la Copa, vamos, es ésta, la energía, es el aura'", siguió el mediocampista del Sevilla. Pero la historia no terminó ahí.

Di María agregó: "La primera que tiré, le pegué al 6 de basto y pareció un gol. Se tiraban todos, gritaban todos, era una locura...". Justamente Fideo fue el autor de aquella hermosa definición de emboquillada que le dio la Copa América al equipo de Scaloni.

Historia Scaloneta 1.jpg Alejandro Papu Gómez y su tatuaje con el ancho de basto, una de las mejores anécdotas de la Scaloneta. (Foto: Captura de Video)

Cuando le llegó al turno de Nicolás Otamendi pasó lo inesperado: "Si la adivinabas, te la tenías que tatuar... Acerté el 7 de espada", dijo el actual jugador del Benfica de Portugal. Y muestra el lugar que eligió para hacerse el tatuaje, justo debajo de la fecha de obtención de la Copa América (10 de julio de 2021).

El Kun Agüero también se sumó a la anécdota: "Yo tengo que preguntar ahora, pero creo que era el 3 de basto", dijo sobre la carta que todavía se tiene que tatuar.

Video: Messi y la carta que se tiene que tatuar para cumplir la promesa

Con la historia conocida, todavía quedaba la palabra del capitán y líder futbolístico, Lionel Messi. El "Papu" Gómez comentó: "Va tirando cartas, le va errando, le va errando, le va errando... y claro, él había perdido cuatro finales con Argentina... cuatro copas".

"Le pegó y dijimos 'Listo, no podemos perder'", cerró Papu Gómez, el hacedor de una anécdota increíble que arrancó como un juego más y terminó en un tatuaje que une a un plantel que quedará en la historia grande del fútbol argentino.

