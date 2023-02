La reacción de Scaloni con Rodrigo De Paul cuando le pidió jugar lesionado contra Países Bajos

El médico le dijo que tenía diez días de recuperación y que si quería arriesgar, tenía un 80% de chances de romperse el músculo. “Quiero ir probando, te pido que no lo lleves al técnico a ningún lugar, no le des información que me pueda complicar”, le contestó De Paul.

Video: la charla entre De Paul y Scaloni antes del partido contra Países Bajos

Sobre el tema, el jugador contó en diálogo con Fox Sports: "Cuando termina la jugada esa, se me acerca el técnico y me dice '¿qué te pasó?'. Le dije que no sé, que no sabía qué era porque nunca me lesioné. Entro al vestuario con el médico y me dice 'vamos a hacer una ecografía'. Ahí ya vimos que el músculo tenía algo y me dijo 'mañana hacemos una resonancia'".

"Luego de los estudios, le pido de hablar a Scaloni y le digo: 'Te pido que me dejes decidir si estoy para jugar o no. Te juro que te voy a decir la verdad'. Él me responde: 'Quedate tranquilo, que vas a decidir si estás o no", recordó el futbolista de la Selección Argentina.

image.png Rodrigo De Paul confesó el diálogo que tuvo con Lionel Scaloni antes del partido contra Países Bajos. (Foto: Archivo)

Por último, De Paul contó cómo reaccionó el entrenador cuando le dijo que quería jugar.

"Llega el mediodía, me llama Scaloni y me dice '¿cómo estás?' le digo que bien y me responde '¿qué fue, un milagro?'. Le digo que no me duele, él me quiere y me dice: 'Perdóname que te tenga que hablar así, pero si te tengo que sacar a los 10 minutos te tengo que matar'. Le digo que me siento bien y me dice que jugaba", relató.