Fútbol

Las palabras de Azzaro a Juan Román Riquelme que lo hicieron llorar y abandonar una entrevista en vivo

El vicepresidente de Boca no pudo contener la emoción ante los dichos del periodista durante el streaming que realiza junto a Andrés Ducatenzeiler. "Esto no puede ser", expresó Riquelme, y se levantó para que no lo tomen las cámaras.