Juan Román Riquelme apuntó contra la oposición: "Con los hinchas no se jode"

"En los últimos 60 días están pasando cosas que a mi me ponen contento porque mucha gente está dándose cuenta de muchas cosas que por ahí no creían que podía pasar. Para mí es un montón que los argentinos se den cuenta de lo que son capaces. Nos están apretando mucho. Están inventando cosas", contó Riquelme.

El actual vicepresidente de Boca rememoró que las acciones en su contra se iniciaron incluso antes de su decisión de unirse a la lista de Jorge Amor Ameal en 2019, desafiando al macrismo. En ese momento, diversos medios afirmaron que el exfutbolista respaldaría la candidatura de Christian Gribaudo, quien buscaba suceder a Daniel Angelici, el operador judicial de Macri.

"Todo lo que están haciendo en contra ahora en aquel momento lo han hecho para meterle al hincha de boca que yo iba a acompañar a la candidatura de Gribaudo", declaró.

En ese contexto, recordó que en 2019, cuando Macri perdió las PASO, lo convocó a la quinta de Olivos para intentar persuadirlo de que apoyara a su candidato. También mencionó que la última vez que habló con el expresidente fue seis meses antes del Mundial de Qatar, cuando Macri intentó convencerlo de que comprara al delantero número 9 de Qatar para hacer negocios con el país árabe.

"Me dijo es que si no se iba a complicar que sigamos teniendo el sponsor de Qatar en la camiseta. Yo le dije que nosotros amamos al club. Respetamos al 9 de Qatar, no sé quién es, pero nosotros intentamos traer jugadores que creemos que nos puede ayudar. Benedetto es una figura y todos estábamos de acuerdo de que tenía que volver al club, hicimos un esfuerzo muy grande, pero después se nos cayó el sponsor", declaró.

Riquelme expresó que el escudo y los colores de un club son fundamentales, pero que, por encima de todo, están los hinchas, y sostuvo que la oposición los está maltratando. "Los hinchas son sagrados y no se tocan. No se jode con eso. Acá los están tocando cada día. Eso molesta mucho", expresó.

Ante esta situación, afirmó que las elecciones del domingo son "las más simples" de la historia, ya que los hinchas deben decidir si quieren que Boca "siga siendo un club" o que les "arranquen el corazón". "Esa es la verdad. Se lo van a vender a varios extranjeros, no seremos más parte ni dueños del club", puntualizó.

Riquelme inició la entrevista destacando que Boca es su hogar y que disfruta cada día en el club. "Yo soñaba con ser futbolista. Estaba seguro de que iba a ser futbolista. De esa manera iba a ayudar a mi mamá. El 10 de noviembre del 96 cuando tuve la suerte de debutar con Unión de Santa Fe entré a la película más linda del mundo para mí. Cumplí todos mis sueños, dejé de jugar al fútbol, la gente me agarró mucho cariño y hoy sigo disfrutando", expresó.

"Estoy en el lugar donde siento que es mi casa. Nunca pensé que por jugar a la pelota se podía recibir tanto amor y cariño. Disfruto cada día, amo a todos los hinchas de Boca. En el partido de despedida la cancha se llenó y la gente disfrutó", declaró Riquelme.

Riquelme afirmó que los cuatro años de su gestión fueron maravillosos, con muchos logros y un crecimiento significativo para el club. "Nadie puede negar que estos cuatro años fueron buenísimos. Somos el club que más finales jugó, que más títulos ganó en estos 4 años, que por primera vez han debutado más de 34 chicos. Nos dieron un predio abandonado que tuvimos que arreglar todo. La Bombonera cada vez que llovía se inundaba y nosotros lo arreglamos. Estamos cuidando nuestra casa cada día más", expresó.