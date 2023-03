Lionel Scaloni fue elegido como el mejor DT de América y Julián Álvarez, tercer mejor jugador

Como es habitual, el diario El País de Uruguay lanzó la votación para entregar el premio a mejor jugador, mejor entrenador y once ideal del año anterior en Sudamérica. Este miércoles, se conocieron los resultados de las votaciones y Lionel Scaloni, que ganó el Premio The Best que otorga la FIFA, se quedó con el galardón del director técnico tras haber sido campeón del Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina. Por otro lado, Julián Álvarez quedó tercero en la de mejor jugador.