Imperdible: 'Coco' Basile le "tiró flores" a Messi y Scaloni e hizo un llamativo comentario sobre el DT

Luego, consultado por su tarea como entrenador de la Selección, llenó de elogios a Scaloni y dijo que "rompió con todos" los prejuicios que había.

"¿Qué me sorprendió de Scaloni? Todo. Nos mató a todos nosotros, los veteranos. A Menotti, a Bilardo, a mí. ¿Quién iba a dirigir la Selección sin haber dirigido un equipo? ¡Rompió todo! ¡Nos mató a todos nosotros, que hablábamos; a ustedes, los periodistas. Y ahora que lo conocí, me gusta más", aseguró el Coco.

"Me gusta cómo se expresa, no tiene ningún agrande, es humilde. Y más con los chicos que tiene en el cuerpo técnico, que son todos a los que dirigí en la Selección, menos a él", agregó.

Justamente a partir del detalle de no haber dirigido nunca a Scaloni en el equipo albiceleste, Basile recordó una divertida anécdota: "Fui al predio de la AFA cuando él asumió para una comida, con todos los técnicos como invitados. Entonces viene él, se presenta y me dice: 'Hola, Coco, mucho gusto. Usted nunca me citó como jugador. La verdad es que yo era un tronco, ¿no?'. Y le digo, entre risas: 'La verdad es que ni te conocía'".