Ocho años después, las dos selecciones vuelven a encontrarse en un duelo que ya puede considerarse como un clásico: ya jugaron cinco veces por Copas del Mundo. El primero de esos choques fue en 1978, cuando la Argentina logró su primer título al vencer por 3 a 1 en tiempo suplementario.

kempes.jpg Mario Kempes, autor de dos goles en la final que la Argentina le ganó por 3 a 1 a "Holanda" (Hoy, Países Bajos) en 1978 (Foto: Gentileza Sport)

Pero la historia de Van Gaal merece ser contada por su contribución al fútbol moderno mundial.

Ajax, la cuna del "fútbol total"

Louis Van Gaal jugó en las inferiores del equipo que revolucionaría el fútbol europeo y mundial. El Ajax de Johan Cruyff ganó de manera consecutiva la Copa de Campeones de 1971, 72 y 73. La base de la "Naranja Mecánica" del mundial de Alemania 74.

Ajax 71 72 y 73.jpg Ajax de los años 70, con Johan Cruyff y la revolución del fútbol moderno (Foto: Gentileza UEFA.com)

Aunque Van Gaal no llegó a jugar en la primera, aprendió esa manera genial que marcó el inicio del fútbol moderno. Y lo acompañaría en su brillante carrera como director técnico.

Se inició en como entrenador en el AZ Alkmaar (era ayudante de campo de Leo Beenhakker), un club modesto pero también importante para Van Gaal y hasta la Selección Argentina. Su despegue rutilante, no obstante, llegaría en el Ajax.

Louis Van Gaal, campeón de Europa

En el año 1991 llegó al club de Ámsterdam para dirigir al primer equipo. Allí desplegó el fútbol ofensivo que lo caracteriza y se rodeó de jugadores que ya son parte de la historia del fútbol neerlandés y mundial: Edgard Davis, Clarence Seedorf (hoy forman parte de su equipo de ayudantes) Patrick Kluivert, Mark Overmars, Edwin Van der Sar y Frank Rijkaard le dieron brillo a aquel plantel.

ajax 1995.jpg Ajax, campeón de Europa en 1995 con Van Gaal como Técnico (en el márgen superior izquierdo).(Foto: Gentileza Posta de Campeones)

El momento cumbre fue cuando ganaron la Champions League de 1995, al vencer al Milán de Italia. Su esquema 3-4-3 marcó una nueva tendencia en el fútbol mundial.

Sus éxitos lo llevarían a los principales clubes de Europa y a dirigir a varios argentinos, con quienes no se llevó nada bien. Aunque hubo una excepción.

Van Gaal, Riquelme y cómo jugar "con uno menos"

Van Gaal fue contratado en 1997 por Barcelona, un equipo en el que años antes Cruyff dejó una marca ya como entrenador. Pero no fue una buena experiencia para Van Gaal, quien por entonces coincidió con un argentino que se sumó al equipo como una estrella: Juan Román Riquelme.

Si embargo, el exjugador de Boca, que venía de ganar todo con Carlos Bianchi, fue una compra realizada por el club culé y no una elección de Van Gaal. El mote de crack de Riquelme poco le importó al entrenador.

riquelme.jpg A van Gaal nunca le gustó como Riquelme "caminaba" la cancha y le hizo la vida imposible en el Barcelona (Foto: AP)

En la escuela neerlandesa, ya desde los 70, los jugadores tienen que tener dinámica y jugar en cualquier parte del terreno si el momento del partido así lo recomienda. Esa es la base del futbol total. Román, en cambio, era el clásico 10 argentino. Gambeta, pases magistrales, ubicación precisa y goles claves. Pero no tenía la dinámica pretendida por "Lucho" Van Gaal.

Por eso, después de la presentación oficial de Riquelme, lo llamó aparte y le dijo: "Cuando usted tiene la pelota es el mejor del mundo, pero cuando no la tenemos, jugamos con uno menos".

Así le dejó en claro que quería que se moviera por toda la cancha y con velocidad. De todos modos, Riquelme nuca cambió la manera de jugar que lo llevó al Barsa, por lo que se generó un conflicto irresoluble con el DT. Una temporada más tarde, el astro argentino se fue al Villarreal... y brilló en el equipo del chileno Manuel Pellegrini.

di maría.jpg "El peor técnico que tuve", dijo Di María sobre Van Gaal (Foto: Gentileza Marca)

Di María: "El peor técnico que tuve en mi vida"

No fue el único problema para los jugadores argentinos con Van Gaal. Ángel Di María llegó al Manchester United en la temporada 2014/15. Firmó un contrato por cinco años en uno de los equipos más importantes de Inglaterra y de Europa. Pero solo jugó un año, de nuevo, por culpa de Van Gaal.

"Fideo" tenía buenas actuaciones y hacía goles. Pero luego de cada partido, el entrenador lo llamaba y le mostraba en un video todos los "errores" que supuestamente había cometido. Así, fecha tras fecha, hasta que el argentino dijo basta. Le recriminó que solo le hablaba de fallas y no de los aciertos que tenía en los partidos. "Si no quiere, no me ponga más", le dijo el rosarino. Y van Gaal no lo puso más.

chiquito romero.jpg Chiquito Romero, el arquero argentino que Van Gaal quiso en el AZ Alkmaar neerlandés y luego en el Manchester United (Foto: Archivo)

Chiquito Romero: la excepción

Cómo dijimos, Van Gaal se inició como ayudante en el AZ Alkmaar, un equipo al que retornó para la temporada 2007. Pese a la mala experiencia con los argentinos, el entrenador decidió reforzar al equipo con la incorporación de Sergio "Chiquito" Romero, quien logró destacarse en sus pocos partidos en la Primera de Racing.

Romero, inamovible en el arco, estuvo 955 minutos sin que le convirtieran un gol. Con la goleada al PSV - uno de los clubes grandes de los Países Bajos - por 6 a 2, el AZ ganó el campeonato seis fechas antes de su finalización. Así, Romero logró dar el salto para convertirse en el arquero de la selección albiceleste.

Años después, luego del Mundial de 2014, pese a ser protagonista clave para llegar a la final, Romero parecía un paria en el fútbol europeo. Olvidado en la Sampdoria de Italia, el Manchester United lo rescató en 2015. Es fácil adivinar quién fue el responsable: Louis Van Gaal, flamante DT de los Diablos Rojos. "Salvó mi carrera" le reconoció Romero. No obstante, nunca pudo adueñarse del arco.

hoy te convertís en héroe.jpg "Hoy te convertís en héroe", la frase con que Mascherano motivó a Romero en la triunfal serie de penales contra el equipo neerlandés en Brasil 2014 (Foto: Télam)

La lucha contra un cáncer de próstata

En 2022, Van Gaal fue diagnosticado con un cáncer de próstata. El técnico no dijo nada en su momento para que nadie creyera que el tema podía interferir en sus decisiones como entrenador, nuevamente, de la selección naranja. En abril de este año, reveló que se sometió a 25 sesiones de radioterapia y anunció que los resultados habían sido ampliamente satisfactorios. Por eso continuó como DT y llegó hasta Qatar 2022.

Sin embargo, nunca se olvida de las referencias sobre la Argentina y sus jugadores. Sobre Lionel Messi, dijo que es el "mejor jugador" individualmente. Pero a él le gusta el funcionamiento colectivo por sobre todas las cosas. "Un jugador no puede ser más importante que el equipo", repite, aun cuando se refiere a la "Pulga", una de las figuras de este Mundial.

messi y scaloni.jpg Scaloni se abraza con Messi al ganar la copa América en Brasil (Foto: Télam)

Lionel Scaloni: "Es una eminencia del fútbol"

En la conferencia de prensa tras la victoria contra Australia, a Lionel Scaloni le preguntaron sobre Van Gaal. "Es una eminencia. Es un orgullo enfrentarlo. Es un DT que todos ya saben lo que ha hecho en el fútbol. Estos son los placeres que te da este deporte”, dijo.

El sábado a las 16 horas estarán frente a frente. El técnico más joven del Mundial (Scaloni, 44 años) y el de más edad (Van Gaal, 71). Con el mejor del mundo, jugando para la Argentina.