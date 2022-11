Gio Lo Celso fue una de las bajas a último momento. Ante eso, Scaloni dijo: "No tenemos un jugador similar a él. Es zurdo y nos cubría bien ese sector de la cancha. Dependerá mucho de lo que busquemos en cada partido. En cuanto al esquema de juego, un equipo se construye cuando tiene la pelota. Eso lo tenemos claro y sabemos cómo jugar".

Scaloni - Messi 1.jpg Scaloni dio su visión sobre Messi: "Lo veo con ganas de disfrutar un Mundial, el disfruta mucho de los entrenamientos". (Foto: EFE)

En las últimas horas, Lionel Messi llenó de elogios a Scaloni, a quien lo calificó de "muy sencillo, normal, realista" como entrenador. Scaloni habló sobre el 10: "Lo veo con ganas de disfrutar un Mundial. Él disfruta de los entrenamientos. En cuanto a lo que dijo, lo hizo por la relación que tengo más que lo que soy como entrenador".

La mirada de Scaloni sobre el amistoso con Emiratos Árabes Unidos

Scaloni sabe que los jugadores tienen que llegar al 100% desde lo físico ante un calendario exigente como fue este 2022: "Es un tema de preocupación. Hasta anoche no teníamos al plantel completo. Hoy vamos a decidir con qué equipo saldremos mañana a la cancha. No tomaremos ningún riesgo porque no vale la pena. A partir de ahí confirmaremos el equipo. Será la primera vez que saquemos un equipo a la cancha más pensando en el futuro".

Scaloni también se tomó un momento para mandarle un mensaje a todos los fanáticos: "El fútbol es impredecible y a veces tan injusto... no vale la pena prometer nada. Esta generación de jugadores han tenido una manera de jugar y daremos el máximo".

Scaloni habló sobre qué equipos pueden ganar el Mundial

Embed

Con 44 años, Scaloni será el DT más joven en Qatar 2022. Sobre su debut mundialista, el DT señaló: "Somos un cuerpo técnico muy joven y lo sabemos. Ante la primera llamada dijimos que sí y no nos paramos a pensar. Estoy feliz y estoy contento de poder estar al frente de este gran grupo".

Con tono tranquilo, Scaloni repitió que "lo más importante es la imagen que podamos dejar”. Y continuó: “Soy de los que piensan que el entrenador debe ser el ejemplo del grupo. El Mundial lo ganan los equipos inteligentes, cautos, que saben cuando atacar y cuando defender. La inteligencia forma parte del fútbol”, analizó.

Por último, el DT le mandó un especial mensaje a aquellos jugadores que fueron parte del proceso pero no estarán en Qatar 2022: “No hay palabras, es mejor no nombrarlos. No es justo. Se quedaron afuera y es una situación triste. Es muy difícil para un entrenador”.