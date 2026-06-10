Quién era y que pasó con la mujer que fue encontrada 10 días después de un intensa búsqueda

fabiana-hernandez-2 Los familiares de Fabiana Hernández, la joven que buscaban desesperadamente Isidro Casanova. (Foto: eldigital)

Qué le pasó a la joven desaparecida en Isidro Casanova

La familia indicó que la joven atravesaba un cuadro de salud mental al momento de su desaparición. “Fabiana estaba atravesando un brote psicótico y ahora fue derivada a un hospital cercano para realizarle estudios médicos”, señalaron sus hermanas tras confirmar el hallazgo.

Las autoridades continúan realizando las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que permaneció durante los diez días en que estuvo desaparecida.

La búsqueda que movilizó a vecinos y familiares

La desaparición de Fabiana Hernández había generado una fuerte conmoción en Isidro Casanova y localidades cercanas. La joven fue vista por última vez el 31 de mayo, cuando salió de la casa de su madre para realizar unas compras, sin embargo, nunca regresó a su domicilio, lo que llevó a su familia a radicar una denuncia policial.

A partir de ese momento intervino la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), que puso en marcha un operativo para intentar reconstruir sus movimientos y dar con su paradero.

Durante la búsqueda, familiares, amigos y vecinos realizaron movilizaciones y cortes de tránsito para reclamar avances en la investigación. Una de las protestas más importantes tuvo lugar en el cruce de las avenidas Crovara y Cristianía, entre Isidro Casanova y Ciudad Evita.

BUSQUEDA-FH Los vecinos pidieron por la aparición de la joven de 22 años. (Foto: captura)

Incluso estaba prevista una nueva convocatoria para este miércoles por la tarde, aunque finalmente fue suspendida luego de que se confirmara la aparición de la joven.

Alivio tras diez días de incertidumbre

La confirmación del hallazgo puso fin a diez días de angustia para la familia de Fabiana Hernández, que había encabezado una intensa campaña para difundir su búsqueda.

Ahora, el foco está puesto en su recuperación y en los estudios médicos que permitan conocer con mayor precisión su estado de salud tras haber permanecido varios días alejada de su entorno familiar.