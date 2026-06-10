Wanda Nara y Daniela Christiansson, cara a cara: el rol clave de Maxi López en el megaencuentro

Al momento de presentar el video al aire, se pudo ver a Maxi tanteando el terreno con Daniela. Con una sonrisa y en un clima relajado, le comentó: "Ahora que estás relajada...". Intrigada, la sueca respondió: "¿Qué va a pasar?". Fue entonces cuando el exfutbolista le reveló la propuesta: "Quiere venir la madre de los nenes a tomar mates con vos".

Lejos de mostrarse incómoda, Daniela reaccionó con total naturalidad: " Bueno, invitala". Sorprendido por la rápida aceptación, Maxi repreguntó: " ¿La invito?". Y ella cerró la charla sin dudar: " Sí, obvio".

"Daniela ahora está yendo a buscar el perro y algunas cuestiones que le quedaron pendientes. Vuelve a la Argentina y el encuentro entre Wanda y Daniela se va a dar en el marco del reality. Me dicen que Daniela tiene ganas de jugar", sumó la panelista al referirse a las intenciones de la modelo sueca, quien estaría dispuesta a participar activamente de la propuesta televisiva y mostrarse abierta a compartir pantalla con Wanda.

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Cómo reaccionó Daniela Christiansson al beso de Maxi López y Wanda Nara

Maxi López rompió el silencio y habló sobre uno de los temas que más comentarios generó en los últimos días: la repercusión de Triángulo amoroso, la ficción en formato vertical que tuvo a Wanda Nara como una de sus protagonistas y que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Entre las escenas más comentadas por los usuarios estuvo el beso que aparece en el capítulo final. Aunque la secuencia fue realizada mediante inteligencia artificial y nunca ocurrió en la realidad, las imágenes despertaron sorpresa y todo tipo de especulaciones debido al pasado que une a la empresaria y al exfutbolista.

En ese contexto, durante una entrevista con Los Profesionales de Siempre (El Nueve), el exdelantero fue consultado sobre cómo recibió Daniela Christiansson la difusión de esas imágenes. La cronista fue directa al plantearle el tema: “Daniela vio el beso, por eso es de IA, porque tengo entendido que ella no quería que te besaras con Wanda Nara”.

Lejos de alimentar cualquier polémica, Maxi se encargó de desactivar los rumores y aclaró que la modelo sueca nunca tuvo inconvenientes con el proyecto. “Dani en ningún momento se puso mal o me dijo que no lo haga”, respondió, dejando en claro que ambos entendieron desde el comienzo que se trataba de una producción de ficción y que el famoso beso no generó ningún conflicto puertas adentro de la pareja.