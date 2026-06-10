La incómoda reacción de Patricio Albacete cuando le preguntaron por la denuncia de Pamela Pombo

El cronista buscó una última reacción: "Patricio, ¿puede ser un minuto, porfa? ¿No te gustaría decir nada? ¿Es verdad que te piden la llave del departamento de donde está Pamela? Patricio, se mostraron imágenes que fueron contundentes. ¿Pero vos cómo estás? ¿Estás tranquilo?".

El ex rugbier cerró el intercambio con una frase breve: "Estoy re bien. Gracias".

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Cómo fue el crudo relato de Pamela Pombo e impactante revelación sobre el video del ataque de Patricio Albacete

Pamela Pombo decidió llevar a la Justicia a su exmarido, el exrugbier Patricio Albacete, a quien denunció por violencia de género. La noticia se conoció junto a las imágenes que registran un episodio de agresión hacia ella, lo que generó un fuerte impacto público.

La modelo fitness relató su experiencia en La mañana con Moria (El Trece), donde compartió cómo fue el momento en que el video salió a la luz y se viralizó. Allí también describió el difícil proceso de convivencia con su ex pareja y cómo atravesó esa etapa marcada por el miedo y la tensión.

"Yo empecé a cambiar mi forma de ser y de vestirme para que a él no le molestara, la gente lo notaba pero no decía nada. Estaba enamorada y cada vez cedía más cosas y le molestaban más", expresó conmovida en diálogo con Moria Casán, al recordar cómo fue perdiendo su esencia para evitar conflictos con Albacete.

Respecto al video que se difundió, Pombo aclaró: "A mí me preguntaron si yo había mandado el video y la realidad es que no, una de las cosas por las que no quería era porque a mis padres no les conté por qué me estaba separando, porque los cuido un montón y no quería que vieran esto".

"Una vez que salí de hacer la denuncia estaba tomando un café con la abogada y me llega un mensaje y le cuento que un productor me avisaba ya tenían el video y la denuncia", relató sorprendida, al remarcar la rapidez con la que el material se hizo público.

Sobre lo que pensó en ese instante, agregó: "Lo primero que pensé es que podían haberlo filtrado del Juzgado porque no pasó ni 20 minutos. En el instante hablé con mi mamá y le tuve que contar".

Finalmente, cuando Moria le preguntó qué le diría a su exmarido, Pombo respondió con visible emoción: "Es muy difícil comunicarme con él y en estos siete meses que convivimos no teníamos diálogo, me fui como adaptando en la relación de cambiar mi forma de ser. Pasó hace poco que un chico empezó a los gritos en un bar y yo me paralizaba, creo que el trauma me está pegando".