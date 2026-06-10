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INVESTIGACIÓN

Las contradicciones de un adolescente que llevaron a encontrar a la joven desaparecida en Colonia Caroya

La adolescente de 15 años fue hallada en Jesús María tras casi 30 horas de búsqueda. Un joven de su entorno aportó el dato clave para encontrarla.

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Un joven de su entorno aportó el dato clave para encontrarla. (Foto: archivo)

Un joven de su entorno aportó el dato clave para encontrarla. (Foto: archivo)
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La adolescente fue encontrada sana y salva. (Foto: A24)

La investigación estuvo a cargo del fiscal Guillermo Monti, quien coordinó un amplio operativo de búsqueda que incluyó rastrillajes, relevamiento de cámaras de seguridad y distintas medidas para reconstruir los movimientos de la menor desde su desaparición.

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El fiscal Monti coordinó un amplio operativo de búsqueda para reconstruir los movimientos de la menor desde su desaparición. (Foto: gentileza La Voz)

El fiscal Monti coordinó un amplio operativo de búsqueda para reconstruir los movimientos de la menor desde su desaparición. (Foto: gentileza La Voz)

A medida que avanzaba la investigación, los testimonios recolectados señalaban la existencia de un vínculo estrecho entre la adolescente, identificada como "L", y otro joven que asistía a un establecimiento educativo diferente. Por ese motivo, los investigadores lo convocaron en varias oportunidades para tomar declaración.

Fuentes judiciales indicaron que, con el paso de las horas, surgieron contradicciones en sus dichos. Paralelamente, los pesquisas analizaban imágenes de cámaras de seguridad de Jesús María y registros aportados por vecinos y comerciantes de la región.

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Las autoridades realizaron un amplio operativo de búsqueda que incluyó rastrillajes, relevamiento de cámaras de seguridad. (Foto: archivo)

Las autoridades realizaron un amplio operativo de búsqueda que incluyó rastrillajes, relevamiento de cámaras de seguridad. (Foto: archivo)

Finalmente, el adolescente reveló el lugar donde se encontraba la joven. Se trataba de una casa abandonada ubicada en las inmediaciones de los Tribunales de Jesús María. Tras recibir esa información, un móvil policial se dirigió de inmediato al lugar.

El hallazgo de la adolescente

Los efectivos llegaron a la vivienda y comprobaron que la menor estaba allí. "El policía golpeó la puerta y la nena abrió", relató una fuente vinculada a la investigación.

La adolescente fue trasladada al Hospital Regional Vicente Agüero para ser sometida a controles médicos y psicológicos.

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"El policía golpeó la puerta y la nena abrió", relató una fuente vinculada a la investigación. (Foto: archivo)

Posteriormente, el fiscal Monti confirmó que la joven se encontraba en buen estado de salud y sostuvo que, de acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento, "no hubo delito", ya que se habría ausentado de su hogar por decisión propia.

El antecedente reciente de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en la ciudad de Córdoba, incrementó la atención sobre el caso y aceleró los esfuerzos para dar con el paradero de la menor.

Por tratarse de dos personas menores de edad, las autoridades mantienen bajo reserva los detalles de la relación entre ambos, así como las identidades y los motivos que habrían derivado en la situación investigada.

Según trascendió, el adolescente que aportó la información clave no permaneció de manera constante en la vivienda donde se ocultaba la joven y continuó con sus actividades habituales. Esa circunstancia generó confusión durante las primeras horas de la investigación, aunque finalmente los investigadores lograron reconstruir los hechos y localizar a la menor.

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