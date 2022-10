Niemann, molesto por todas las versiones que circulan, advirtió: “¿Quieren que me desnude por completo? Lo haré. No me importa porque sé que estoy limpio”.

Video: el momento del minucioso escaneo al ajedrecista Hans Niemann

Hans Niemann y las sospechas de hacer trampas

Hans Niemann 7.jpg Magnus Carlsen es el mejor jugador del mundo y denunció que Hans Niemann estaba haciendo trampas.

Magnus Carlsen es el mejor jugador del mundo y denunció que Hans Niemann estaba haciendo trampa. Hace unos días, unos informes revelados por la plataforma Chess.com, la más popular en Internet, asegura que el jugador estadounidense habría hecho "probablemente trampas" más de cien veces.

La polémica comenzó tras la derrota de Carlsen en un partido presencial ante Niemann en la Sinquefield Cup de San Luis. Una de las grandes sorpresas de la historia dado que el mejor jugador del mundo llevaba 53 partidas invicto y además Niemann jugaba con negras -las blancas tienen un movimiento de ventaja-.

Hans Niemann 4.jpg Hans Niemann se sometió a un duro escaneo en el Campeonato de Estados Unidos de Ajedrez. (Foto: AFP)

Niemann, de 19 años, confesó en un momento que había hecho trampa en partidas online, pero cuando tenía 12 y 16 años. Por el momento, el jugador niega que la haya hecho sobre el tablero presencial.

Sin embargo, la plataforma Chess.com, que tiene 90 millones de usuarios en todo el mundo, reveló un extenso informe de 72 páginas que admite que no tiene "datos estadísticos concretos de que Niemann hiciera trampas en la partida que le ganó a Carlsen, ni en cualquier otra en ajedrez sobre el tablero".

Chess.com sostiene que el ascenso de Niemann en los juegos presenciales es “el más rápido de la historia”.