En el medio, un tiroteo entre barrabravas de Independiente y manifestantes que cortaban la autopista produjo que una bala le ingrese en el pecho y llegue sin vida al Hospital de Wilde.

Del lado de la vida, quedaron su madre, hermanos y dos hijos pequeños que reclamarán justicia por el resto de sus vidas. "Él iba en el micro, no tenía nada que ver con la peña de San Isidro", manifestó su hermana Daniela en diálogo con Crónica, y añadió: "Había visto la noticia del enfrentamiento, pero no le presté atención. Mi hermano iba siempre a la cancha, no era barra, no tenía nada que ver con la dirigencia".

Además, contó cómo se enteraron de la noticia: "Alrededor de las 22, me habla una persona por Instagram, me pidió un número de teléfono, me llama, me dice que tuvieron un accidente y que a mi hermano se lo habían llevado en ambulancia a un hospital".