Racing entregó su primer carnet de identidad no binaria a Cape

Y sumó: "Era un planazo de chiquites venir porque pasábamos todo el día acá. Eran sábados y domingos muy felices. Cuando tenía 7, 8 años él no podía pagar más la cuota y yo me asocié a los 15 años. Racing es sinónimo de familia y sentido de pertenencia. Hice el cambio de DNI en diciembre".

Para cerrar, expresó: " Vi que Vélez hizo el cambio de DNI a una persona no binaria, pregunté si había antecedentes. Elles me respondieron al toque y rápidamente me hicieron el puente. Fue muy respetuoso, no hubo mucha pregunta".

El primer carnet de socio “no binario” del fútbol argentino

Naimid Cirelli es periodista, nació en Liniers, es fanático de Vélez Sarsfield y se convirtió en la primera persona no binaria en tener un carnet de socio que refleja su identidad de género autopercibida.

“Vélez tiene un Departamento de Género y en la página web hay artículos sobre eso. Por eso me animé a mandar un mail. Pensé: ‘Me tiro un lance’. A las tres horas me respondieron: me agradecieron por escribirles, por plantear mi inquietud y se pusieron a disposición”, contó Naimid Cirelli.

image.png

Luego de un intercambio de mails y algunas conversaciones, se abrió un proceso que duró seis meses pero que tuvo un final feliz. A través de las redes sociales, Naimid publicó una foto donde exhibe, sonriente, un carnet de socio de Vélez. “Primer socie no binarie de la historia de Vélez”, posteó en sus redes.