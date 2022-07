River se queda sin su joya: el emotivo video despedida de Enzo Fernández

De River a Benfica: la emotiva despedida de Enzo Fernández

En las redes oficiales del club Millonario postearon un video con la palabra del volante: "Desde que arranqué a jugar al fútbol sabía qué colores quería usar, pude cumplir mi sueño de jugar con esta camiseta. Jugar, meter goles y salir campeón".

"Hoy me toca despedirme de mi casa, de un público increíble que me bancó en las buenas y en las malas. Con un plantel y cuerpo técnico que me ayudó a disfrutar más de este camino. Siempre llevaré estos recuerdos conmigo, solo puedo decir gracias y hasta pronto", agrega Enzo.

